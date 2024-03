Los primeros del 17º Ribeira Sacra: Carlangas y Los Cubatas, Say Yes Dog, Glassio, The Parrots, Mondra, Faneka y Doctor Explosión

La organización del 17º Ribeira Sacra ha confirmado los primeros artistas y grupos de la próxima edición del festival, que se celebrará del 26 al 28 de julio. Carlangas y Los Cubatas, Say Yes Dog, Glassio, The Parrots, Mondra, Faneka y Doctor Explosión forman parte del cartel musical, que se ampliará próximamente.

Los abonos generales están disponibles a un precio de 66 euros, más gastos de gestión, a través de la página web festivalribeirasacra.com, tras agotarse los dos primeros tramos antes de anunciar las primeras confirmaciones. Pronto se pondrán a disposición del público las entradas para las diversas actividades, como catas, rutas o experiencias gastronómicas, que ofrece el festival, así como para el transporte de un punto a otro.

El 17º Ribeira Sacra fue galardonado esta semana por segundo año consecutivo con el premio a mejor festival de pequeño formato en los Iberian Festival Awards, en el que participan eventos de España y Portugal.