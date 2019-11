Carcedo recrimina al PP que "solo esté cómodo" hablando de Cataluña

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, participó este domingo en un acto electoral en Monforte junto al secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero; el alcalde y presidente de la Diputación, José Tomé, y la candidata al Congreso por Lugo Ana Prieto. María Luisa Carcedo reclamó a los asistentes "votar con contundencia para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno y podamos seguir impulsando iniciativas sociales que contribuyan a hacer crecer nuestro país".

La ministra en funciones opinó que el PP "solo esta cómodo hablando de Cataluña, solo quiere seguir echando gasolina al fuego", e insistió en que "hay que trabajar por la convivencia en nuestro país. Queremos hacer políticas encaminadas a la justicia social para que contribuyan a redistribuir la riqueza para que todos y todas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, y para acabar con la desigualdad", argumentó.

Por su lado, Caballero aprovechó para pedir "unha mobilización masiva para que Pedro Sánchez siga sendo o mellor presidente do Goberno para España". Para ello, el líder del PSdeG pidió a los suyos "un traballo intenso. Porque o PSOE é o único voto útil para o progreso do país e para facer fronte á coalición das dereitas coa ultradereita", recalcó.

Con este panorama, y el de un Alberto Núñez Feijóo "que adica a Xunta á confrontación co Goberno socialista en base a constantes mentiras", Gonzalo Caballero advirtió de que "as enquisas dannos ben, pero que hai que mobilizarse para refrendar a maioría social progresista que existe en Galicia e que quere botar a Feijóo e manter a Pedro Sánchez á fronte do Goberno de España".

La cabeza de lista al Congreso por el PSOE de Lugo, Ana Prieto, demandó el voto "para poder seguir subindo as pensións a todos os lucenses, para que chegue a alta velocidade, para asegurar a igualdade de oportunidades na educación e para que as nosas mozas e mozas poidan acceder a unha vivenda digna".