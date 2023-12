Cárcava, un tinto atrevido que escapa de lo típico

Dicen que no hay nada como la sabiduría popular, que la experiencia es un grado y que los mayores aciertan siempre o casi siempre. Cuando al monfortino Adrián Pérez le comenzó a rondar, en 2015, la idea de recuperar una vieja viña en Amandi que estaba a monte, recibió consejos de todo tipo. "Había de todo. Muchos vecinos mayores me echaban para atrás, pero hubo uno que me apoyó mucho, me animaba y me explicaba cómo hacer determinadas tareas. Fue una suerte", confiesa este joven viticultor de 36 años.

Entre las opiniones de unos y otros se quedó, claro está, con la que más ilusión le causaba: la de seguir adelante. Aunque escuchó a todos. De hecho, la marca lleva por nombre Viñedos Zarzagal, porque cuando se hizo cargo de la viña abandonada muchos le decían asombrados: "Como te vas meter nese zarzagal!".

Adrián Pérez no tiró la toalla y hoy elabora los vinos Cárcava, tras mucho trabajo, eso sí. Y es que recuperar un antiguo viñedo en bancales no es nada sencillo. "No solo hubo que limpiar la maleza, sino mover muchas piedras de los muros; todo a base de pico y pala, que allí no entra ninguna máquina. Soy mecánico y lo fui compaginando todo; los fines de semana los pasaba enteros en la viña", cuenta.

Un mencía, con garnacha y sousón, muy atrevido con una producción de 2.000 botellas por añada

Al principio, vendía la uva y comenzó a elaborar para autoconsumo y regalar a conocidos, mientras la idea de constituir una marca se hacía cada vez más grande en su cabeza. Hoy en día, entre la zona recuperada y otra que adquirió y que ya estaba en producción en Cachón (Amandi), con cepas de hasta 90 años, obtiene las uvas de las que salen las 2.000 botellas que elabora cada añada bajo la etiqueta de Cárcava en una bodega de Santa Cruz de Brosmos, en Sober.

El vino joven trata de escapar de lo que son los mencías típicos de la D.O. Ribeira Sacra. "Es un vino de corte moderno, jovial, empieza en viña con buen color y matices muy finos. Y es más atrevido, no tan clásico como otros caldos similares", explica el impulsor de este proyecto vitícola. Junto con la mencía, que es la mayoritaria, también contiene las variedades garnacha y sousón.

Además, cuando la añada reúne una serie de características concretas, llenan una barrica de roble francés de 500 litros con uvas de la parte más antigua del viñedo.

Un vino que gusta

Tanto el joven como el barrica tuvieron una gran acogida desde que salieron al mercado en 2017; van por la quinta añada, pues el año de la pandemia Adrián prefirió no arriesgar. "Aquí nos conocemos casi todos y eso permite recabar muchas opiniones. Por fortuna, todas las que he escuchado por el momento son positivas, y es un orgullo que guste nuestro vino", señala Pérez, que asegura que desde la poda hasta que la botella entra en la caja "estoy al pie del cañón en todo instante".

Adrián Pérez tuvo la viticultura cerca desde niño, pues en la casa de sus abuelos en Sober siempre se elaboró

Como combina la producción de los vinos Cárcava con su otra profesión, no le obsesiona crecer en cantidad, en parte porque reconoce que este proyecto es "un capricho" motivado porque desde pequeño vio muy de cerca el proceso de elaboración del vino. En casa de sus abuelos de Sober descubrió el trabajo de la bodega; ya su bisabuelo, cuenta, elaboraba caldos de Amandi que luego "bajaba a vender a Monforte", a granel.

Cárcava, aunque también se vende en establecimientos hosteleros de la ciudad del Cabe, viaja mucho más que el vino que elaboraban en esta familia tres generaciones atrás. "Tenemos distribuidores en Lalín, A Coruña y Vigo; también exportamos a Francia y acabamos de enviar un primer lote a Bulgaria. Un búlgaro dio con nuestro proyecto y hace un tiempo nos pidió muestras. Le gustó y quiso comenzar a llevarlo", cuenta orgulloso Adrián.