Carballedo prepara un nuevo certamen de tapas para julio

El Concello de Carballedo organiza durante el mes de julio un nuevo certamen de tapas en un total de nueve locales de hostelería del municipio.

La iniciativa arrancó en el año 2022 "a modo de prueba", destaca Alba Iglesias, la edil encargada de coordinarla. Fue la buena acogida tanto por parte del público como por parte de los locales lo que los animó a repetirla en 2023 y, ahora, en 2024.

"Fixemos algún cambio cada ano pero, en esencia, do que se trata é de que as tapas axuden a que a xente se achegue aos bares e restaurantes do municipio", dice Iglesias.

Tapas para tres fines de semana

El certamen se desarrollará a lo largo de los tres primeros fines de semana de julio y cada fin de semana participarán locales de una zona distinta del municipio.

Los días 5, 6 y 7 de julio será el turno de los locales Calviño, Berrello, Luscofusco, Hotel Restaurante Río Bubal y Acuario, todos localizados en A Barrera y A Estivada.

Los días 12,13 y 14 de julio habrá tapas en O Xugo y O Ribeiro, de O Peares y Castro, respectivamente.

Los días 19, 20 y 21 toca certamen en Os Roxos y Galleiro, ubicados en Aguada.

Las tapas tendrán un coste de dos euros y estarán disponibles los viernes y sábados a partir de las 19.00 horas y los domingos desde las 12.00 horas y a partir de las 18.00 horas. Además, los sábados habrá música para acompañar el ambiente a cargo de la charanga Big Band.

Explica Alba Iglesias que los hosteleros se implican cada año más y presentan propuestas más novedosas en las que la cocina de buenas materias primas que caracteriza a Carballedo se combina con un toque de modernidad.

De pimientos a zamburiñas

Ya se conocen los platos del primer fin de semana gastronómico. El local Calviño propone un pimiento de piquillo relleno de gambas y atún.

En el bar Berrello se podrá degustar el plato As nosas cousiñas. En el Luscofusco apuestan por un Nacho caprichoso. El restaurante Río Búbal prepara un Capricho de zamburiñas y el Acuario quiere conquistar paladares con su Volcán Wellintong.

Las propuestas de los siguientes fines de semana están en el horno y no defraudarán.

