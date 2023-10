"Cando chegas a un lume só queres apagalo canto antes"

Detrás dun lume forestal hai moito máis que chamas e fume. Dende dentro todo se ve diferente e iso é o que tratou de capturar o bombeiro forestal monfortino Tomás Rodríguez. O sábado ás 18.00 horas inaugura en Bóveda unha exposición de "instantáneas" que inmortalizou co seu teléfono móbil durante as tarefas de extinción dalgún dos lumes aos que tivo que acudir coa súa brigada.

Que é o primeiro que pensa ao chegar a un lume?

Imos sempre moi concentrados e o que queremos é controlalo e apagalo canto antes e que afecte a menor superficie posible.

Que podemos atopar nesa mostra fotográfica?

Hai 19 imaxes. Algunhas delas son de queimas controladas nas que participamos e outras de incendios forestais aos que acudimos, a maioría no distrito forestal 13, o de Valdeorras, no que traballo, pero tamén algunha do oito, o de Lemos.

Cando toma as imaxes?

Normalmente no cambio dun flanco a outro, cando vexo algo rechamante e o momento me permite sacar as luvas e coller o teléfono móbil, que ás veces, polas altas temperaturas, non funciona.

Daquela, son improvisadas.

Así é. Non teño enfoque nin nada. Son fotos tomadas co móbil e imaxino que calquera profesional da imaxe se dará conta ao momento. Eu a un incendio vou a traballar, o das fotos é algo secundario.

Como xurdiu a oportunidade de expoñelas en Bóveda?

Eu subíaas ao meu perfil de Facebook e viunas Miriam Palmón, a técnica sociocultural de Bóveda, que me propuxo amosalas.

Hai algo que lle sorprenda durante o seu traballo e que estea reflectido na exposición?

Por exemplo, en Valdeorras hai moito castiñeiro e velos arder, consumíndose pouco a pouco chama a atención. Apagar o lume nunha destas árbores supón moitas horas e moita auga. Na exposición hai varias imaxes de castiñeiros.

Hai algún lume que recorde pola súa perigosidade?

Perigosos son case todos. Agora ben, os lumes do verán de 2022 que afectaron a Valdeorras e O Courel non se me van esquecer nunca. Antes o lume ía das casas ao monte, agora é ao revés. Eses días foron de enorme impotencia e frustración, acababamos derrotados a nivel físico e mental.

Ademais de incendios, tamén lle gusta fotografar outros temas?

Si, de feito a maioría de fotos que teño son de paisaxes, non do lume, pero desta volta a temática da exposición é a que é. Cando estou pola serra encántame as cores dos solpores e amenceres. No Macizo Central, onde traballo hai estampas impresionantes, pero da Ribeira Sacra tamén teño moitas fotografías. As néboas no canón do Sil son unha marabilla e en outono esta terra é un paraíso.

Cando se pode visitar a mostra?

Inaugurámola o sábado 21 e abrirá de luns a venres de 10.00 a 14.00 e os luns, mércores e venres tamén de 16.30 a 18.30 horas no centro sociocultural de Bóveda. Estará aberta ata o 21 de novembro.