Las dos candidaturas a la D.O. Ribeira Sacra pactan y evitan un proceso electoral

No habrá elecciones al consejo regulador de la denominación de origen (DO) Ribeira Sacra. En el mediodía de este jueves, las dos candidaturas conformadas —una integrada por personas próximas al actual presidente en funciones, José Manuel Rodríguez, y otra por críticos— alcanzaron un acuerdo a muy poco tiempo de que expirase el plazo para evitar el proceso electoral, con la mediación de la Consellería de Medio Rural. Ambas listas se han repartido las ocho vocalías en liza de las 12 totales.

Los puestos correspondientes a bodegas pequeñas y viticultores han sido para Primitivo Lareu (Adegas e Viñedos Lareu) y Víctor Manuel Rodríguez López. Javier Rodríguez Mosquera ocupará el de viticultores que no venden uvas.

Por su parte, los vocales representantes de viticultores pequeños serán Juan Carlos Varela Aguiar (SAT de Diomondi), Héctor Ferreiro Abelairas (Castrofiz) y Rubén Moure (Finca Cuarta). Por último, las vocalías de viticultores grandes han recaído en Antonio Lombardía (Miño Sil S.L.) y Luis Morais (Regata de San Mateo).

Ya estaban determinados los cuatro asientos de bodegas grandes e intermedias. En representación de las primeras están Rectoral de Amandi, Ponte da Boga y Adegas Guímaro; mientras que por las segundas formará parte del consejo Adegas Cachín.

Cronología

De no haber llegado al pacto, las elecciones habrían tenido lugar el próximo día 19. De este modo, el 21 se procederá a la proclamación de los vocales.

Entonces comenzará un nuevo proceso que debe concluir con la elección del presidente, que será nombrado en un pleno entre el 27 de este mes y el 10 de marzo.

El mandatario puede ser una persona ajena a las candidaturas o bien un integrante del consejo, que tendría que dimitir como vocal al no poder asumir la doble función y dejar su sitio a un suplente. El que ha sido presidente de la DO desde su fundación, José Manuel Rodríguez, solo podría seguir en el cargo si no apareciese ninguna alternativa.