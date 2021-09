Candia pide al presidente de la CHMS explicaciones por el bajo nivel de Belesar

La presidenta provincial del PP, Elena Candia, pidió este martes explicaciones al presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, por el "alarmante" bajo nivel al que se encuentra el agua en el embalse de Belesar.

Candia considera que el dirigente del organismo de cuenca es un "irresponsable" por "permitir" que la presa del río Miño esté por debajo del 30% de su capacidad. "É sorprendente que haxa menos auga encorada que na conca do Xúcar", declaró.

La presidenta provincial del PP visitó la zona acompañada por el alcalde de Chantada y senador por Lugo, Manuel Lorenzo Varela, y los regidores populares de O Saviñao, Carlos Armesto; Taboada, Ramiro Moure; Paradela, José Manuel Mato; y Portomarín, Juan Serrano.

Elena Candia calificó la gestión de Quiroga como "nefasta" y cree que está "máis preocupado por atacar aos rivais internos do secretario xeral dos socialistas galegos que polo seu deber de control medioambiental".

Para el PP es importante conservar "un nivel mínimo para protexer a flora e a fauna, manter a actividade turística e recreativa e a pesca e non comprometer a dispoñibilidade da auga para o abastecemento e como recurso en caso de incendio". Candia afirmó que solo los embalses gallegos "que dependen do Goberno central" están siendo vaciados "de xeito tan alarmante" y añadió que los gestionados por la Xunta, los de la demarcación Galicia-Costa, se encuentran "en torno ao 65% de ocupación".

REACCIÓN. Cuestionado por este periódico, José Antonio Quiroga anunció que en los próximos días convocará una rueda de prensa para dar cuenta acerca de estas circunstancias.

El presidente de la CHMS no quiso avanzar nada sobre el contenido de su futura comparecencia, pero señaló que su objetivo será "poñer as cousas no seu sitio".