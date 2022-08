Canastas para aprender inglés

El Club Baloncesto Chantada organizó a lo largo de esta semana la segunda edición de un campus estival que hace que aprender inglés le resulte muy divertido a los más pequeños de la casa.

Y es que este campamento es bilingüe y en él los participantes "aprenden fundamentos del basket y ganan muchos premios al realizar juegos y actividades en inglés, lo cual los motiva mucho", explica Willie Ladson, impulsor de la iniciativa y monitor del campus junto a su hija y al entrenador Alberto Gómez.

Ladson es de Nueva York, pero ha jugado al baloncesto en 15 países diferentes y lleva en España desde 2003. Durante dos temporadas —entre 2006 y 2008— defendió la camiseta del CB Chantada y llegó a jugar en LEB Oro con el Club Ourense Baloncesto. Precisamente, Willie reside allí, en la ciudad de As Burgas, donde enseña fundamentos del basket en inglés en varios centros educativos.

Cuanto tuvo la idea de poner en marcha el campus pensó en Chantada, lugar en el que acabó su carrera y donde todavía guarda grandes amigos que le dio este deporte. La idea era hacer una actividad diferente y, en línea con su trabajo actual, propuso incluir el inglés. Cree que el resultado ha sido todo un éxito.

"Cuando los niños lo están pasando bien aprenden inglés con más facilidad, porque está claro que estar jugando es mejor que estar en el aula", piensa Willie. Darles confianza a los chavales es otro punto fundamental para que se suelten y no tengan miedo a poder cometer algún error. También el hecho de estar rodeados de sus amigos les anima.

"A los niños con un nivel más bajo de inglés les cuesta más, pero se sueltan rápido sin pensarlo", Willie Ladson

"Si no tienen mucho nivel en inglés son algo más tímidos al principio, pero cogen confianza muy pronto. Los juegos les obligan a pensar rápido y a hacerlo en inglés y los premios que les damos les llevan a olvidarse de sus miedos", explica Ladson.

Tras una buena primera edición, la cifra de participantes en este campus bilingüe del CB Chantada se ha incrementado. Este año se inscribieron 35 niños, la mayor parte procedentes de la villa del río Asma y de Monforte.

Willie señala que se lo pasan "muy bien, porque además de la parte del baloncesto, que les apasiona y que hacemos en el pabellón municipal, acabamos las mañanas en las piscinas, algo que está genial para estos días en los que hace tanto calor", dice.

Pero el baloncesto no pierde protagonismo ni en ese momento. Entre chapuzón y chapuzón, los niños aprovechan la canasta que hay junto a las piscinas exteriores para jugar. "Me pidieron si podían llevar una pelota para allí y me pareció una gran idea", señala el exjugador neoyorquino.

AFICIÓN. Además del hecho de estar jugando, otro de los elementos que, en cierto modo, motiva a los niños es "ver como sus ídolos acaban en la NBA y aprenden inglés", dice Ladson. La liga de baloncesto estadounidense está de moda y cada vez tiene más seguidores en España. Willie lo sabe y lo ve cada día, "porque muchos participantes del campus viene con camisetas de equipos de la NBA".

Pero no solo ve un aumento en el interés por esta competición, sino por el baloncesto en sí. "Es un deporte que está creciendo mucho en España y eso se nota también en la calle", dice. Un buen ejemplo de ello es ver "que ahora hay canastas en todas partes, mientras que cuando llegué a Ourense en 2003 apenas había un par".

En Chantada también se puede sentir la pasión por el basket. "El CB Chantada es como una familia y siempre animan sin importar el resultado, estoy muy orgulloso de haber puesto punto y final a mi carrera aquí", finaliza Ladson.