El cámping de San Clodio toma forma, aunque no hay fecha para su inauguración

El proyecto de creación de un cámping en San Clodio, en Ribas de Sil, asociado al centro de interpretación de la minería romana, no deja de crecer. El primer teniente de alcalde de este municipio que forma parte del geoparque Montañas do Courel, Roberto Castro, indicó que dar una fecha de apertura del complejo "é un risco, pois traballamos na mellora do complexo para que, cando abra ás súas portas, sexá un referente".

Así, el Ayuntamiento ha conseguido una ayuda de 30.000 euros de Turismo de Galicia para crear una amplio aparcamiento y gracias al Plan Hurbe, aunque con retrasos, dijo Castro, en los primeros meses de 2022 se podrá rematar definitivamente la zona de acampada con la construcción de viales, espacios ajardinados y colocación de equipamiento urbano en la zona.

Otra mejora sobre el plan original fue la ampliación del edificio en el que están los aseos y las duchas, colocando seis nuevos puntos de baño y otros tantos inodoros para prestar un mejor servicio a los visitantes. A todo ello se suma una inversión prevista de 23.000 euros para arreglar un camino que una el cámping con la playa fluvial de San Clodio, un entorno que cada verano atrae a un mayor número de visitantes.

El centro de interpretación crece en contenido

El centro de interpretación de la mnería romana crecerá en contenido, pues, según explicó Roberto Castro, habrá un terreno en el que se simulará una prospección arqueológica. Este plan, dirigido a los niños, tiene un coste de ejecución de 12.000 euros. También se construirá una réplica de una vivienda de un castro con otros 12.000 eros.



Equipamiento. En cuanto al equipamiento del espacio museístico principal, se trabaja en la colocación de todos los elementos.