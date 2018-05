El Camino de Invierno es mejor recorrerlo en verano

NO DEJA DE SER una paradoja que el mejor momento para peregrinar a Santiago de Compostela por el Camino de Invierno, el que atraviesa la Ribeira Sacra, sea en verano. Los historiadores aseguran que se trata de una ruta creada en la antigüedad para evitar la nieve de O Cebreiro. Parte de Ponferrada y finaliza en Lalín tras recorrer 201 kilómetros siguiendo en su mayor parte los cursos de los ríos Sil y Miño. Así era como el peregrino disfrutaba de un clima más benigno y con menos dificultades para llegar sin mayores problemas a la catedral donde están enterrados los restos del Apóstol.

Eso es lo que está escrito en numerosos documentos que se refieren a esta ruta de peregrinación que la Xunta de Galicia reconoció como oficial hace dos años, pero hay quien pone en duda tal aseveración, en concreto la asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, que lamenta que sea tanto en primavera como en verano cuando resulta más fácil hacer el recorrido. Aseveran que en invierno se convierte en un complicado periplo

Y es que los miembros de este colectivo acusan a algunos ayuntamientos, en concreto a los de Monforte, A Pobra do Brollón y Pantón, de no hacer todo lo posible para que sus respectivos tramos estén en las mejores condiciones posibles.

Hablan de "auga e barro", de lugares casi intransitables en las épocas de lluvia y de una "total falta de atención por parte destes concellos para ter en bo estado o Camiño"

Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra afirma que no hace falta una gran inversión para mejorar los tramos problemáticos

Es una vieja reivindicación de este colectivo, que todos los años hace una auditoría del estado de los senderos que discurren por la Ribeira Sacra con el fin de sacarle los colores a los alcaldes de turno y, al mismo tiempo, por lo que se conoce como vergüenza torera, intentar que asuman las obras necesarias para que los peregrinos no tengan que meterse en lodazales o en pequeñas lagunas con las que se encuentran en su recorrido.

Mientras el colectivo que promueve de forma altruista el Camino de Invierno critica abiertamente a los regidores de estos tres ayuntamientos, ellos se defienden.

El de A Pobra do Brollón, José Luis Maceda, reconoció que existe un lugar cerca del río Saa que se inunda siempre que hay intensas lluvias, pero que no sabe cómo solucionar el problema. Indicó que han pensado en colocar bloques de piedra para conformar un paso y que así los peregrinos no tengan que mojarse los pies. Por lo demás, Maceda aseguró que el resto del tramo de Brollón está en perfecto estado de conservación.

El mandatario de Pantón, José Luis Álvarez, coincidió con su homólogo brollonés en cuanto a la dificultad de tener todo en las mejores condiciones posibles, máxime, añadió, "cos poucos recursos económicos que temos". Sí indicó que entre los lugares de San Lourenzo y Castrotañe, donde el camino es estrecho, así como en la subida desde Eiriz a Outeiros hay puntos difíciles de cruzar, pero que la obra que es preciso realizar para arreglar los problemas detectados se escapa de las posibilidades económicas municipales.

Los alcaldes criticados dicen que no es nada fácil mantener en buen estado todos los trayectos

El alcalde de Monforte, José Tomé, fue más explícito cuando se refirió a las demandas del grupo Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra. Destacó que debe ser la gerencia del Xacobeo la que plantee las diferentes actuaciones a realizar en los distintos tramos del recorrido y que el Ayuntamiento "sempre estará disposto a axudar". Tomé cree que Aida Menéndez tiene un "desmedido" afán de potagonismo en todo lo relativo al Camiño de Invierno y que no es capaz de asumir que son las instituciones públicas, y no los colectivos sociales, como el que preside, los que deben liderar los planes de impulso de esta ruta de peregrinación a Compostela.

PETICIONES. Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra echa de menos una mayor intervención para impedir las inundaciones, aunque no es su única reivindicación. Aida Menéndez ha insistido mucho en la necesidad de habilitar albergues donde puedan hospedarse los peregrinos. El único que hay en la comarca se encuentra en Quirogay dispone de 150 plazas. Hace tres meses, el Ayuntamiento de Chantada anunció que buscaba financiación para abrir uno en su casco histórico. No ha habido más noticias al respecto.

El colectivo en defensa del Camino de Invierno echa en falta la existencia de albergues en la ruta

"Debería haber un albergue en cada final de etapa, non pode ser que en Monforte os peregrinos estean dispersados por hostais e hoteis", comenta Menéndez. Por esta razón, contabilizar el número de personas que transitan cada año por el Camino de Invierno a su paso por la Ribeira Sacra se hace muy complicado.

Un punto de información o una exposición permanente forman parte del elenco de peticiones que la asociación que preside Aida Menéndez ha hecho en los últimos años. En su opinión, queda mucho que andar hasta que el Camino de Invierno sea una realidad.