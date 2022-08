El camino al altar en Lugo se hace en camión

Lucía Soto y Diego Méndez iniciaron este sábado una nueva etapa de su vida juntos. Se casaron en la iglesia nueva de Chantada en una acto que, como cualquier boda, tuvo su parte emotiva, pero también otra muy original. Y es que, como se está convirtiendo en tradición en la provincia en los últimos tiempos, la novia llegó al altar en camión.

Sin embargo, Lucía cuenta que no se dejaron guiar por la moda que parece existir, sino que se trataba de una vieja promesa con su hermano Rubén, que trabaja como transportista realizando viajes por todo el territorio nacional, Francia y Portugal.

La novia. EP

"Meu irmán ten unha empresa e facíalle ilusión, sempre me dixo que lle encantaría levarme no camión", señala Lucía, con raíces en la parroquia chantadesa de Nogueira de Miño y empleada de una residencia en Monforte.

Su hermano Rubén lo corrobora y añade que en su boda no pudo llegar en camión como le hubiese gustado. "Daquela non tivera oportunidade pola empresa na que traballaba, así que me facía aínda máis ilusión levar a miña irmá e a ela pareceulle ben", dice.

Cuentan que la jornada fue inmejorable, aínda que "pasa todo moi rápido", lamentaba entre risas Lucía. Por su parte, Rubén relata que llegó a la ceremonia sin haber dormido la noche anterior. No fue por los nervios, sino porque su hija, que solo tiene un mes y una semana, se puso enferma de madrugada "e estivemos ata as seis en urxencias".

Por fortuna, todo salió bien. La pequeña se está recuperando del susto y la boda fue un éxito.

El coche tuneado para sorprender al novio. EP

UN COCHE VACA. Lucía lleva más de diez años con Diego Méndez, quien desde este sábado es su marido. Él es originario de O Saviñao y trabaja como ganadero.

Por este motivo, decidieron sorprenderlo con un coche —un famoso Cuatro Latas— tuneado con manchas negras y blancas, como las de una vaca.

DE MODA. En los últimos meses se han sucedido las bodas en la provincia en las que los novios eligen un camión para llegar al altar.

Fue la opción escogida en julio por Eduardo y Pamela, que contrajeron matrimonio en Santa María de Bóveda, y por Erika y Álex, que hicieron lo propio hace un par de semanas en Albeiros.