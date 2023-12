Un cambio de aires a golpe de teclas

Llegó a Monforte hace justo un año para dar clase de piano y esta tierra pronto lo atrapó. Miguel Ángel Polonio llevaba tiempo dándole vueltas a un cambio de aires, pues la provincia de Málaga, de donde es originario, "está muy masificada, hay mucho turismo, mucho ruido y calor, y ya no se puede vivir allí". El norte les llamaba y la oferta de trabajo de la Escola de Música Moderna terminó por decantar la decisión: "No me lo pensé", confiesa.

Tras 20 años impartiendo clases de piano y música en escuelas, academias, conservatorios privados y colegios, el polifacético Miguel Ángel enseña sus conocimientos ahora en la ciudad del Cabe. Su idilio con las teclas comenzó cuando solo tenía ocho años, en la escuela de música de su localidad natal, Fuengirola. Su madre le había anotado en más actividades extraescolares, pero ninguna le gustaba, hasta descubrir el piano.

"Soy estricto desde la empatía. No soy duro, pero me gusta que los alumnos vean que esto requiere un sacrificio"

Después, pasó al conservatorio, aunque asegura que la formación ya no es como ahora. "Antiguamente era otro nivel, mucho más duro y exigente; había que dedicarle mucho tiempo, mientras que ahora se hace para que los niños no se frustren", lamenta. Él no oculta que como profesor es estricto, "pero desde la empatía". Admite que no le gusta "ser duro, pero sí que los alumnos vean que el piano y cualquier instrumento requiere un sacrificio".

En su caso, llegó a estudiar "hasta ocho o nueve horas al día" y aún hoy continúa ampliando conocimientos. Acude al conservatorio de Ourense para formarse en música antigua y tocar el clave. Además, cursa un máster en Filosofía. Para todo ello, además del sacrificio y el trabajo, ve fundamental la concentración, pues "muchas veces no es tanto las horas que le dedicas a algo, sino que esas sean horas de calidad".

Comenzó a tocar el piano con tan solo ocho años y hoy en día sigue formándose: estudia música antigua y toca el clave en Ourense

Es el método que aplicó durante la década que pasó en el conservatorio, de donde salió como pianista, pero también en su formación superior, lo equivalente a la universidad, que hizo en composición. Sus habilidades en esta disciplina le sirvieron para conseguir un primer premio de la Orquesta de Ceuta.

Así que en su tiempo libre, que no es demasiado, compone y está preparando novedades. Mientras, sigue enseñando en la Escola de Música Moderna, donde ofrece dos titulaciones: la de piano y la de teclado.

Su banda sonora

Miguel Ángel siente predilección por la música clásica, pero también escucha géneros como el jazz o el heavy. Si le preguntan por un compositor, no tarda en dar el nombre de su favorito: el alemán Johann Sebastian Bach. "El Dios de la música", resume. Si tuviese que llevarse algo a una isla desierta, tiene claro que sería la música de Bach.

Con esto como banda sonora, Miguel Ángel Polonio recorre la Ribeira Sacra desde hace un año. "En Málaga no teníamos verde, estaba todo seco, y a mí me gusta el agua, la lluvia, los ríos. En Galicia hay estaciones, no es un verano constante", afirma.

Está muy atento a cómo el paisaje de la zona va evolucionando mes a mes, pues la fotografía es otra de sus pasiones y perderse por lugares que no conoce le permite dar rienda suelta a esta profesión.