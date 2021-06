Condenados el dueño de un pub de Monforte y un camarero que ofrecieron cocaína a agentes

Dos vecinos de Monforte, el dueño de un pub y un camarero, han aceptado dos años de prisión el primero, y un año y medio el segundo, por tráfico de drogas, en concreto de cocaína, que llegaron, incluso, a ofrecérsela a agentes de la Guardia Civil.

Los hechos juzgados se remontan a marzo de 2018, cuando fueron detenidos en el pub. En el local, fueron localizados sobre ocho gramos de cocaína, además de una caja registradora y dos billetes de diez euros.

En principio la Fiscalía pedía para cada uno de los procesados (J.D y J.R.L.P.) siete años de prisión, pero tras el acuerdo de conformidad se ha visto reducida la petición a tres años y medio entre los dos.

MULTA DE 2.000 EUROS. Así para el propietario se requieren dos años de cárcel, y para el camarero un año y medio. En ambos casos la multa asciende a 2.000 euros cada uno de ellos. En caso de impago se compensaría con diez días de prisión.

El abogado del propietario del pub, Ángel Velle, puntualizaba que la rebaja de la condena está relacionada "con la escasa entidad de los hechos, y una atenuante de dilaciones indebidas". También ha constatado que "no" se les impuso "indemnizaciones" y explicó que no cree que en principio "vaya a haber ningún tipo de problema" y, por lo tanto, no tengan que llegar a cumplir prisión.

"Mi representado no tiene antecedentes penales, es una pena de dos años y entonces cumple los requisitos para el beneficio de la suspensión (de entrada en prisión). Entiendo que no tiene que haber inconveniente, pero eso se tiene que decidir en la ejecución de la sentencia", aclaró.