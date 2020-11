Calor e lume y la importancia de unas chimeneas bien limpias

LO ADVIERTE el grupo Calor e Lume, pero lo corroboran desde el parque comarcal de bomberos de Monforte. No limpiar chimeneas no es ahorro, pues un accidente causado por el hollín acumulado en un conducto acaba provocando más gastos, además de sustos y disgustos. Es una de las causas más frecuentes de incendio en una casa, de ahí la importancia de hacer mantenimiento, al menos, una vez al año.

Esta es una de las especialidades de Calor e Lume. La empresa, cuya tienda física se encuentra en el bajo del número 112 de la Rúa Ourense de Monforte, utiliza un método llamado deshollinador huracán para limpiar y liberar de hollín las chimeneas. Un cepillo rotatorio sube varias veces por el conducto y actúa sobre las paredes, liberándolas de todo el material inflamable acumulado, mientras unos aspiradores a la entrada de la chimenea eliminan el polvo que va soltando el objeto.

"O ideal é facer este proceso ao comezo de cada tempada, en previsión do inverno", comenta Marcos García, responsable de Calor e Lume, quien recuerda que siempre es mejor "prever ca curar". Desde la firma monfortina cuentan una anécdota: "Non sería a primeira vez que alguén nos di que a súa cheminea non ten perigo por ter un conduto moi grande e aos poucos días sofre un incendio na súa casa".

Método. Calor e Lume emplea un cepillo rotatorio que sube y baja por la chimenea para quitar de las paredes el hollín

Los bomberos de Monforte fortalecen esta versión. Los profesionales explican que el hollín se pega a las paredes y su temperatura sube a tal nivel cuando se enciende la chimenea tras meses de inactividad que muchas veces acaba por prender. Lo recomendable, apuntan, es que las limpiezas no tarden más de dos años en realizarse. Una anual es lo más aconsejable para no tener que lamentar un suceso desagradable.

Y este tipo de acciones deben desarrollarse de la mano de gente experimentada que sepa detectar y explicar la importancia de tener chimeneas limpias para que, a la vez, sean seguras. Calor e Lume es una buena alternativa en Monforte y es fundamental contactar con ellos antes de que el frío invernal llegue y se instale.

Deshollinar es una de sus funciones, pero no la única. En Calor e Lume se hacen igualmente inspecciones para comprobar el estado en el que se hallan las chimenas y proceder a su arreglo si así se requiere. "É moi importante que a xente se convenza de que non só hai que ter chemineas, senón que tamén debemos conservalas e mantelas en bo estado para que dean un servizo seguro", indica Marcos García.

OTROS SERVICIOS. Calor e Lume lleva ya unos cuantos dedicándose precisamente a lo que dice el nombre de la empresa, proporcionar calefacción a los hogares en los meses de bajas temperaturas.

Si ha habido un año que todos nos hemos dado cuenta de la relevancia de contar con un hogar confortable ha sido este 2020. Empresas como Calor e Lume incrementan los servicios que uno puede tener en su casa para que la vida en su interior sea agradable y cómoda.

Además de deshollinar chimeneas, el grupo de Monforte se dedica a instalar estufas, tanto de leña como de pellet, cocinas o calderas de gasoil, leña y pellet. Todo el material idóneo para hacer de la vivienda un lugar acogedor.

Para obtener más información sobre el trabajo de Calor e Lume, su local de la Rúa Ourense está habilitado con una amplia exposición de sus productos estrella. Ya que vienen meses de estar mucho tiempo metidos en casa, al menos pongámonos cómodos con el sistema de calefacción en manos de profesionales cualificados.

