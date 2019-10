Calor y avispilla merman la cosecha y crean alarma en el sector de la castaña

Hace años que los productores de castaña de la Ribeira Sacra y O Courel notan una importante merma de la cosecha. Esta temporada, las previsiones vuelven a ser malas y la culpa es, principalmente, de las malas condiciones atmosféricas y del efecto de la avispilla, un insecto que anida en los brotes de los castaños y seca las hojas.

Desde Chantada, el gerente de la empresa Castañas Naiciña, Miguel Areán, señala que una situación lleva a la otra. Según explica, las temperaturas demasiado elevadas y la ausencia de lluvias favorecen la acción de la avispilla, que antes moría con la llegada del frío otoñal.

En su día se intentó combatir el efecto del insecto con las larvas de torymus, un parasitoide que ataca la avispilla. Sin embargo, varios expertos han señalado que para notar su efecto es necesario esperar un tiempo, teniendo en cuenta la experiencia en países como Italia, donde también se ha aplicado esta medida.

"Ou cambia moito o tempo ou este ano a colleita vai ser realmente mala", asevera Areán. En O Courel, las previsiones no son mucho más optimistas. Desde la empresa Caurelor las definen como "regulares". En este punto de la zona sur de Lugo, las causas son exactamente las mismas. "A avispilla fai moito dano e o clima non axuda. É difícil facer unha estimación, pero todo apunta a unha produción baixa", indican los cosecheros. Areán lo tiene muy claro. En Naiciña hay capacidad para procesar 1.500 toneladas de castaña y este año "non chegaremos nin de lonxe".

Miguel Areán apunta otros aspectos que contribuyen a esta mala racha del sector. "Os viveiros venden produtos a curto prazo. Se o froito sae en setembro é moi difícil que sexa de calidade. Eu sempre digo que nós mercamos castaña boa e para iso ten que ser tardía", subraya.

Areán denuncia, además, el daño de las compras "en negro, que merman os propios produtores". El gerente de Naiciña reclama la creación de un gran registro de cosecheros. Su ausencia, dice, supone un problema importante, pues hace que no se pongan "solucións ás dificultades que xorden cada ano".