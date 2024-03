Calexotes, Condado de Sequeiras e Asolagados foron os Gran Ouro da Feira do Viño chantadesa

Rematou a edición 41 da Feira do Viño de Chantada, marcada pola auga e o frío e na que tres caldos destacaron co premio máximo que conceden os profesionais que participan na cata oficial, a Vide Gran Ouro, que supón entre 96 e 100 puntos. Calexotes Godello 2023, Condado de Sequeiras Mencía 2022 e Asolagados Barrica 2021 é o nome dos produtos máis recoñecidos.

Estes tres viños forman parte da lista dos doce preferidos polos compoñentes do panel de cata oficial. As Vides de Ouro, entre 90 e 95 puntos, foron para Condado de Sequeiras Godello 2023, Os Cipreses Mencía 2023, Vía Romana Mencía (añada) 2022, Pero Bernal 2022 e Condado de Sequeiras Barrica 2017.

Por último, as Vides de Plata, entre 84 e 89 puntos, caeron en Asolagados Rosado 2023, Asolagados Mencía 2023, Cubiche Mencía 2022 e Castrofiz Tradición 2021.

Todos os premios entregáronse no palco durante a xornada grande e despois da lectura do pregón. É unha novidade dos últimos anos, pois antes a cerimonia facíase nunha comida oficial.

Pola súa banda, o público tivo a posibilidade de escoller os seus viños preferidos na cata popular. Participaron un cento de persoas, que puntuaron por riba doutros a Cabo do Mundo Mencía 2023, Instinto Romano 2023 e Os Cipreses Mencía 2023.

O pregón leuno a escritora e académica Fina Casalderrey, quen fixo mención ás vistas de Chantada dende o cumio do Faro e á Feira do Libro que se celebraba na vila nos anos 90 do século pasado.

"Non esquezan que o viño naceu para ser degustado con moderación, nin que unha das posibles definicións da felicidade ben podería ser: degustar un viño de Chantada, en boa compaña, un doce, delicidadísimo alalá que no corazón nos pon un merlo novo", dixo recitando un fragmento dun poema de Manuel María.

Fina Casalderrey rematou cun brinde e afirmando que recomendará os viños de Chantada. "Espallemos a sona dos nosos caldos galegos, sen complexos; pregoemos que están á altura de calquera outro viño, como o están a nosa lingua, a nosa literatura, a nosa cultura", indicou.

O alcalde, Manuel Lorenzo Varela, entregoulle á pregoeira a escultura dun acio de uvas como lembranza. Tamén houbo premio para o autor do cartel anunciador deste ano, o artista local Lomarti. Os exciclistas Álvaro Pino e Ezequiel Mosquera asistiron coma invitados e entregaron galardóns.

"A xente que acudiu este ano queda convidada para todas as Feiras do Viño de Chantada no futuro, porque encher a carpa de xente con este frío ten moito mérito", concluíu o rexedor chantadés.

A festa tivo continuidade pola tarde coas actuacións musicais das charangas NBA e Louband. Ao peche desta edición agardábase o comezo da verbena de despedida da Feira do Viño, que correría a cargo da orquestra Saudade.