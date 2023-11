Cuatro calabazas gigantes sorprenden en Taboada a los vecinos de Ouriz

Como es habitual en Galicia, la vivienda donde viven Luis Gómez Lamela, Hilda Carballo Valcárcel y José Luis Gómez Carballo en Taboada tiene nombre, Casa do Cachín. Está en el lugar de Ouriz, parroquia de Cicillón, y cada persona que pasa cerca de la finca donde la familia acostumbra a plantar tomates, pimientos o remolacha se queda asombrada por cuatro calabazas de gran tamaño y peso, que sobresalen entre el resto de cosechas.

"A maior supera os cen quilos de peso", afirma Luis Gómez, quien ha intentado moverla sin éxito. Son tan grandes las cuatro calabazas, perfectamente colocadas en el pequeño terreno, que no hay vecino que se aproxime y no les pida las semillas.

"O máis curioso é que non botamos cabazos aquí. Saíron sen necesidade de estercar nin nada. Se cadra as sementes ían escondidas na comida que lle botamos ás ovellas ou as trouxo algún rato ou paxaro", explican Luis e Hilda, todavía sorprendidos. "Naceron por maio, pero hai unhas semanas empezaron a coller un volume tremendo", relatan.

La familia insiste en que nunca plantan calabazas en esta parte exterior de la casa, anexa a un campo donde pacen tranquilamente sus ovejas. "Os cabazos medraron pouco a pouco e agora non hai xeito de movelos", destacan.

Sus dos perros, un viejo cruce de pastor alemán llamado León y el pequeño Curro, se pasean entre las calabazas mientras se realiza este reportaje, buscando acomodo entre ellas para sentarse y tumbarse. No dan poca sombra, aunque quizá eso no importe en una mañana fría como la de.

Luis Gómez tiene claro el destino de las calabazas. "Imos cortalas e botarllas aos porcos", subraya. Y es que, según afirma, los cerdos "prefiren os cabazos á remolacha, porque son máis doces".

Curro y León. MIGUEL PIÑEIRO

La idea de la familia es hacer la matanza antes de Navidad, pero todavía tienen muchas calabazas más pequeñas con las que alimentar a los animales, por lo que es posible que a las gigantes de Ouriz aún les queden algunas semanas de esplendor. Más de una foto suya ha caído ya, aunque será imposible satisfacer todas las peticiones de semillas que llegan.