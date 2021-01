Caballero insta a mejorar el ambulatorio, la depuradora y la biblioteca de Chantada

El secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, trasladará a la Xunta la importancia de mejorar el centro de salud de Chantada, la biblioteca municipal y el proyecto para construir una nueva depuradora. Así se lo transmitió ayer en una reunión a los ediles socialistas de la corporación local.

Caballero fue recibido por la portavoz del PSOE en el pleno, Raquel López, en una Praza de España, más conocida como O Cantón, prácticamente vacía debido a las últimas restricciones. Allí departió con el resto de concejales de su formación –José Luis Vázquez, Daniel Gómez y María Argiz–, a quienes saludó uno por uno llevándose la mano al corazón, como recomendó hace meses la OMS para evitar contactos físicos y reducir así el riesgo de contagios.

Caballero destacó el campo de la sanidad e instó a establecer «medidas de reforzo» en el hospital comarcal de Monforte. Concretamente, el secretario general de los socialistas gallegos habló de los servicios de "Neuroloxía, Cardioloxía e Dixestivo", así como de "melloras na atención primaria" y un apoyo a Psicología en los Puntos de Atención Continuada (PAC) "especialmente ante os efectos na saúde mental desta crise".

Gonzalo Caballero insistió en que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo debe "apostar por darlle futuro á Galicia interior" con políticas que contribuyan a "fixar poboación no rural". También lamentó que el PP "non aceptara ningunha das nosas emendas aos Orzamentos da Xunta para mellorar os servizos sociais e impulsar as necesidades de Chantada".

La portavoz local del PSOE aplaudió estas iniciativas. Raquel López subrayó la "sensibilidade" de Caballero con el municipio.