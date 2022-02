O C14, un aliado dos arqueólogos

As datacións por carbono-14 (C14) déronlle a razón aos arqueólogos que traballan no castro de San Lourenzo, na parroquia brollonesa de Cereixa, que sostiñan dende hai tempo que o xacemento pertence á época prerromana. Os investigadores decidiron enviar á Universidade de Cantabria os carbóns (estudounos unha científica galega, María Martín Seijo) atopados no asentamento. O citado método axudou a situar o período de ocupación no século II antes de Cristo, antes da conquista romana.

O método do carbono-14 asenta as consideracións do equipo de investigadores que, dirixidos por Xurxo Ayán, foron facendo descubrimentos que aventuraban a hipótese dunha orixe prerromana do castro. Segundo lembra Ayán, cando comezaron os traballos en Cereixa, no ano 2016, todo apuntaba a un asentamento romano, pois o lugar tiña as características típicas deste tipo de poboados.

Os arqueólogos non tardaron en decatarse de que os inicios de San Lourenzo mesmo podían ser máis antigos. "Estamos a falar dun castro a 60 quilómetros de Lucus Augusti, importante cidade romana, e non atopamos ningún elemento típico desta cultura. Nin vidro, nin ánforas, nin moedas...", explica Xurxo Ayán.

O que si atoparon os arqueólogos foron obxectos propios das etapas anteriores. Ademais, o urbanismo de Cereixa e as súas edificacións, con cabanas cuadrangulares, son moi semellantes ás doutros asentamentos prerromanos atopados na comarca, coma o de Arxeriz (O Saviñao) ou San Vicente (Monforte). Tamén obxectos propios da Idade do Ferro, como as fíbulas, unhas pezas metálicas empregadas naquel tempo para suxeitar as prendas de roupa.

dedicación. Grazas á datación por carbono-14, os científicos teñen agora a certeza de que Cereixa tampouco era unha coroa mineira, nas que o exército romano asumía a organización para a extracción de ouro. Polo contrario, a comunidade de San Lourenzo estaba especializada na metalurxia do ferro.

Para Xurxo Ayán, esta confirmación dálle ao castro brollonés un carácter moi especial. Segundo di, no noroeste peninsular só hai outro asentamento coma este coñecido. É o de Orellán, no Bierzo.