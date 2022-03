La agrupación [email protected] Vivo quiere debatir en el próximo pleno de la corporación la necesidad de que el municipio sea incluido en un programa que sacó la Xunta hace unos años consistente en un autobús con servicio, llamado Porta a Porta, de revisión de podología, oculista y estimulación de la memoria. El edil Óscar Carrete quiere que se desplace tres veces al año a O Courel para atender, principalmente, a los mayores, de ahí que haya registrado una moción al respecto en el Ayuntamiento.

Carrete señala que "vendo que está a funcionar noutros municipios galegos, non vemos razón para que no Courel non o teñamos. Hai tempo díxosenos que se solicitaría e mesmo que chegaría no 2020. Dous anos despois e trala volta á normalidade seguimos sen este servizo". Añade que el vecindario merece que el Sergas lo incluya en su itinerario. El servicio Coidados Porta a Porta sería útil tanto en el tratamiento de dolencias como en su seguimiento, además desde el punto de vista de la prevención, destacó.

Desde [email protected] Vivo manifestaron que sin la existencia de servicios asistenciales sanitarios como sociales resulta muy difícil fijar población en el territorio. O Courel es uno de los municipios del sur de la provincia que más padece la bajada de población. Hay 989 vecinos, de los que 420 tienen más de 65 años.