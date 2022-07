A LAS 15.00 horas sale con puntualidad británica el primero de los viajes en autobús que cada tarde conectan Escairón con la playa fluvial de A Cova. Es una lanzadera. Sube y baja todo el tiempo recorriendo los kilómetros que separan la capitalidad de O Saviñao con uno de los recursos turísticos más visitados todos los veranos en el trozo de mapa de la Ribeira Sacra bañado por el río Miño.

El objetivo no es otro que reducir la masificación, uno de los mayores problemas que afronta cada temporada la pequeña Copacabana de la comarca. Todavía no ha llegado el pico de visitantes, aunque con los primeros días de calor ya aparecen algunos cuerpos dispuestos a broncearse en el arenal, refrescarse en el agua, divertirse en las embarcaciones o pedaletas o tomar algo tranquilamente en el local de hostelería situado solo unos metros por encima de la playa.

"Somos moi conscientes de que na praia da Cova temos un problema, porque é un lugar de afluencia turística de primeira orde na Ribeira Sacra, onde cada día se alugan unhas 40 pedaletas, e o espazo é o que é", explica el alcalde O Saviñao, Carlos Armesto, quien destaca la apuesta del Ayuntamiento no solo por la lanzadera, sino por otras medidas que buscan claramente reducir el nuevo de coches estacionados en el entorno de A Cova, lo que en temporada alta genera unos atascos impresionantes. De hecho, la mayoría de los vecinos suele decantarse por otros lugares para pasar el día.

La lanzadera, durante su trayecto a la plaua de A Cova. M.P.

Aumentar las plazas de aparcamiento no es posible más allá de un número razonable. "Non o permite Patrimonio, pero tampouco o sentido común. Ademais, aproveitar media ladeira facilitaría o sitio para 40 coches, non para os 400 que ao mellor sería necesarios", afirma Armesto. Y es que el año pasado, al Ayuntamiento llegaron partes de la Guarcia Civil en el que se registraban hasta 500 vehículos diarios aparcados.

El bus. El alcalde de O Saviñao habla de un proceso de ensayo y error que busca ir mejorando las iniciativas y aumentando poco a poco la calidad del servicio turístico que se presta en la playa de A Cova. Es pronto para sacar conclusiones, pues la actividad más intensa se prevé a partir del próximo día 15, pero Armesto cree que la lanzadera puede ser una ayuda.

"Temos un traballo de concienciación por diante para amosar que é posible deixar o coche nunha vila grande coma Escairón, con moito sitio para aparcar, e baixar ata A Cova sen preocupacións, cun condutor experto e que coñece a zona aos mandos", explica el regidor saviñao antes de recordar que el proyecto fue incluido en el plan de sostenibilidad turística de la Ribeira Sacra.

Dichos conductores pertenecen a la empresa monfortina Vilabus, adjudicataria del servicio. José Ramón Nieves es uno de los que se pone al volante de la lanzadera de A Cova. "Solo llevamos unos días y por el momento los viajeros vienen a cuentagotas, pero los que usaron el servicio están contentos, porque pueden venir en grupo y no se preocupan de tener que aparcar", dice el chófer, quien recuerda las palabras de una mujer usuaria del autobús los primeros días. "Ella con su coche no baja hasta A Cova, lo ve peligroso. Ahora se lo va a plantear a menudo", relata.

Ese es otro problema de ir hasta la playa, las carreteras estrechas y sinuosas, con curvas muy cerradas y pronunciadas pendientes que pueden ser peligrosas si no se conocen bien. Ya no hay porque circular por ellas en coche. La lanzadera de la playa de A Cova está disponible hasta el 12 de septiembre y es gratis.

Todos los días, el autobús, con capacidad para unos 20 pasajeros, espera en la Praza de España de Escairón, frente a la casa consistorial. Arranca a las 15.00, a las 16.00, a las 17.00, a las 18.00 y a las 19.15 horas. El vehículo interrumpe su trayecto a unos 250 metros del arenal y espera unos minutos para recoger gente y subir de nuevo a Escairón. Este recorrido de vuelta es a las 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 y 21.00 horas.

"Ya tenemos reservas para algunos días de agosto. Es lo mejor para asegurarse de que hay sitio en el bus", apunta José Ramón. Para guardar una plaza en el bus está disponible la aplicación móvil Mr. Plan Alert.

Manuel y Diego Rodríguez son los encargados del restaurante al pie del arenal. MIGUEL PIÑEIRO

El aumento del turismo va de la mano de una mayor cantidad de servicios. Los hermanos Diego y Manuel Rodríguez están al frente, cada uno en su puesto, del restaurante Playa Fluvial de A Cova, que acaba de recibir de la Guía Repsol un Solete, distinción otorgada a los mejores establecimientos para comer durante el verano.

"Medidas como la lanzadera son siempre positivas y, aunque es muy pronto, empezamos a notarla. Son puntos a tener en cuenta para una mayor calidad en el servicio a los visitantes", opinan los dos hosteleros.

Diego Rodríguez recuerda otras iniciativas propuestas por el Ayuntamiento otros años para evitar las tan poco deseadas masificaciones. Entre ellas están las áreas de estacionamiento en batería para 50 coches, el pintado de líneas amarillas o los semáforos, que el alcalde de O Saviñao avanza que volverán a usarse este verano.

"Al final son ayudas para que esto no se masifique. Que vengan turistas es siempre bueno, pero A Cova debe ser un destino de calidad·, subrayan desde el local.

Ahora queda trabajo por delante para promocionar la lanzadera. Desde el restaurante advierten que alguna gente cree "que el servicio de autobús implica una prohibición de viajar en coche por la carretera y no es cierto. Es posible igualmente llegar hasta aquí en tu vehículo particular".

DE CARA AL FUTURO. Armesto insiste en que todavía es muy pronto para valorar los datos de la lanzadera. Eso será posible hacia el 15 de septiembre. Aun así, el regidor es optimista y se apoya en los datos registrados en aquellos lugares donde ya funciona desde hace tiempo esta iniciativa.

"As cifras son moi positivas en Santa Cristina, un concello ourensán onde empregan unha lanzadeira para ir ata o mosteiro", expresa Carlos Armesto.

El alcalde avanza que si el autobús sale igual de bien en A Cova será posible regularizar su uso en el futuro. Armesto habla de aumentar frecuencias, sumar viajes por las mañanas o incluso incorporar un punto de llegada y salida en Belesar.