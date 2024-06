La burocracia retrasa la esperada apertura del geocámping de Ribas de Sil

El Ayuntamiento de Ribas de Sil, a través de su primer teniente de alcalde, Roberto Castro, indicó que el geocámping creado a orillas del río Sil en San Clodio no podrá abrir sus puertas este verano. Las causas, dijo Castro, "os numerosos trámites burocráticos a facer diante da Xunta". Así, lamentó no poder dar una fecha de inicio de actividad en una infraestructura turística en la que la administración local ha puesto todo su empeño para que sea un referente en Montañas do Courel.

El edil ribasilense indicó que "o importante" es que el cámping "abra con todas as garantías" y que cuando ello ocurra "funcione a pleno rendimento e esteamos satisfeitos da xestión", Añadió que espera que "o longo camiño que emprendimos hai demaiados anos para facer posible este proxecto ilusionante, con un gran esforzo económico e de xestión por parte do Concello, remate canto antes".

El adjudicatario de las instalaciones

La gestión de las instalaciones del geocámping se le adjudicó a principios de este año a la empresa Aventeira. Se trata de una firma cooperativa sin ánimo de lucro y con sede social en A Coruña que cuenta con una experiencia de más de cinco años en actividades de educación y tiempo libre así como en dinamización cultural.

La concesión administrativa de las instalaciones se hizo por un período de diez años y Aventeira tiene que pagar un canon anual de 3.500 euros. Además, se compromete a hacer inversiones estructurales en el complejo por importe de un mínimo de 25.000 euros en los próximos cinco años.

También se hará cargo del mantenimiento y de la apertura del Cimar (Centro de Interpretación de la Minería Aurífera Romana), que está en el recinto del geocámping.

Así será el geocámping de Ribas de Sil

Las instalaciones están pensadas para alojar a los visitantes que se acerquen hasta Montañas do Courelue y a los peregrinos del Camino de Invierno, pero el contrato con Aventeira implica también el uso de ellas en temporada baja por parte de niños y jóvenes a través de formatos como campamentos y otras actividades.

El geocámping cuenta con edificio de recepción, usos múltiples y otros de servicios con ocho duchas y ocho baños, zona de lavandería, barbacoas y un total de ocho bungalós, dos de ellos adaptados para discapacitados. También contará con 14 parcelas de acampada y un almacén para aperos. Destacan también una pequeña piscina y casi 2.000 metros cuadrados libres para posibles ampliaciones en el futuro.