El año 2020 está siendo tan extraño que la Champions se juega en agosto. Este miércoles a las 21.00 horas, al empezar el partido Lyon-Bayern, el bar Breogán de Monforte no presentaba el aspecto típico de los días de partido. El brote de la Rúa Duquesa de Alba, que ya afecta a al menos 28 personas, motivó a sus propietarios a cerrar de forma indefinida.

"Facémolo por responsabilidade, que é o que toca nestes tempos. A ver se a situación mellora pronto e podemos abrir nuns días", comentaba el dueño del establecimiento mientras colocaba un cartel que informará estas fechas a los clientes del cese momentáneo de la actividad.

Como el Breogán, muchos otros negocios hosteleros de Monforte han decidido dejar de servir durante unos días por culpa de un brote que va en aumento y que mantiene en vilo a todos los vecinos. Es el caso de la cafetería Holiday, donde uno de los trabajadores ha dado positivo, de la cervecería Mulligan"s o del bar del Club Fluvial, entidad en la que a comienzos de mes se conoció el contagio de una socorrista.

Los cierres por precaución han ido incluso más allá de los lindes de Monforte. En Pantón, el hotel balneario de Augas Santas ha optado por suspender su servicio de cafetería y restaurante.

El miedo al Covid-19 se percibió sobre todo en una hostelería precavida que intenta no contribuir a un aumento de los casos, pero no es el único sector afectado. El Ayuntamiento, que fue quien comunicó la tarde del martes el brote en Duquesa, tenía previsto este miércoles a mediodía presentar una nueva edición de la Feira do Libro, que iba a llevarse a cabo la semana que viene y que ha sido suspendida ante la avalancha de infectados.

Otro de los puntos de tensión fue el hospital comarcal. En los exteriores hay instalado casi desde el inicio de la pandemia un barracón de obra donado por una empresa local que se utiliza para realizar test rápidos de coronavirus sin que los pacientes tengan que bajarse del coche. Este diario ha podido saber que solo en la franja horaria que va de las 16.30 a las 20.30 se realizaron aproximadamente 50 pruebas.

BULOS Y VERDADES. Avanzaba el día y se sucedían los rumores. Ante la cantidad de comentarios e informaciones que circulaban por las calles y las redes sociales, varios negocios tuvieron que aclarar su situación con comunicados.

Uno de los más llamativos lo hizo Julio Méndez, propietario del restaurante La Polar. El veterano hostelero indicó que en cuanto se supo del brote se procedió a realizar test de Covid-19 a los empleados "que conociesen o pudiesen haber tenido contacto con alguno de los afectados". Todas las pruebas dieron resultado negativo, según expresó Méndez.

La misma situación se dio entre el personal del Centro do Viño, que notificó que una de las trabajadoras estuvo en contacto con una persona contagiada. El resultado de su test y el de sus compañeros fue igualmente negativo.

Sí hubo algún caso positivo entre las clientas de la peluquería 2.000, como confirmó el propio negocio en un escrito. El salón de belleza permanece cerrado hasta que se sepa el resultado de las PCR realizadas a las trabajadoras.

Finalmente, la dirección de la residencia de mayores de O Malecón, que es pública, notificó su particular vuelta a la fase 0. No se permitirán visitas a usuarios ni salidas del edificio salvo por urgencias que sean inaplazables.