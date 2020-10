Brollón tendrá a finales de 2021 un albergue municipal de peregrinos

A finales del año que viene, el Concello de A Pobra do Brollón tiene previsto poner en funcionamiento un albergue de peregrinos. Será de titularidad municipal y se ubicará en una vivienda vacía adquirida esta semana por la administración municipal tras ser aprobada en el pleno la propuesta de compra hecha por el equipo de gobierno.

El edificio se halla en la Praza da Condesa, en pleno centro de la capitalidad y a escasos metros del paso del Camino de Invierno. El alcalde, el nacionalista José Luis Maceda, señaló que es una localización "estratéxica" que contribuirá «ao reforzo da economía local a través do turismo».

Para poner en funcionamiento el albergue es necesario someter el inmueble a una rehabilitación. Uno de los próximos pasos será la contratación de la obra para llevar a cabo la operación. Si todo va bien, el regidor espera que las instalaciones estén preparadas para acoger peregrinos en el tiempo indicado.

El proyecto se anuncia a las puertas del Xacobeo 2021. Será el primer Año Santo del Camino de Invierno como ruta oficial de peregrinación a Santiago, por lo que el plan se antoja fundamental para mejorar las infraestructuras de la comarca. La ausencia de albergues se ha señalado a menudo como el gran déficit de la Ribeira Sacra. El propio Ayuntamiento de Brollón indicó que el más próximo a sus lindes está actualmente a 22 kilómetros de distancia, en Quiroga.

"Deste xeito cubriremos un baleiro no Camiño de Inverno", recalcó Maceda, quien explicó que hasta la fecha se había solventado la ausencia de albergues "cun solidario provisional instalado no 2018 no pavillón polideportivo". El alcalde brollonés cree además que el futuro albergue servirá para "revalorizar e embelecer o centro histórico da Pobra do Brollón".

Los fondos de la adquisición de la vivienda proceden de una subvención de la Xunta de Galicia. El total del proyecto, incluidas las obras, está presupuestado en 195.000 euros, de los cuales 180.000 son puestos por el Gobierno autonómico y los 15.000 euros restantes, por la Diputación.