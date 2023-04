Un brinde ao sol polos viños de Amandi

A edición número 43 da Feira do Viño de Amandi tivo case todos os ingredientes que contribúen a facer únicos estes eventos. Entre eles, unhas inmellorables condicións atmosféricas que invitaron a centos de persoas a acudir a Sober para escoitar o tradicional pregón e aplaudir as adegas premiadas.

Os participantes nas catas oficiais destacaron, na categoría de tintos, a Val da Lenda, a Regina Viarum e a Don Xoán Gullufre; na división de barrica houbo galardón para Don Bernardino 4ª Generación, na de brancos resultou vencedor Don Bernardino e na de rosados, Regina Viarum.

As adegas premiadas nesta edición da Feira do Viño de Amandi. MIGUEL PIÑEIRO

Os premios descubríronse despois dun acto que abriu o alcalde, Luis Fernández Guitián. "É un orgullo moi grande poder presumir un ano máis dos mellores produtos que este mundo nos pode ofrecer: viño, olería, música e, sobre todo, o mellor territorio", expresou o rexedor, quen deu paso ao pregoeiro.

Do cómico e actor galego Xosé Antonio Touriñán esperábanse retranca e risas. Non defraudou. "Para a festa, todo Dios. Para sulfatar, ninguén" ou "Sober lémbrame a Manchester, porque ten dous equipos de fútbol" foron algunhas das súas frases. E non se quedou aí, senón que gardou un oco para lembrar a actuación na feira de Amandi do dúo Mucha e Nucha, do que el forma parte, e tamén mencionou de xeito especial a Elías González e o seu traballo como oleiro de Gundivós.

A sorpresa veu ao final. É tradición que o alcalde e a persoa que le o pregón brinden ao rematar. Así o fixeron Guitián e Touriñán, que non dubidaron en cruzar as súas copas, provocando as gargalladas do público.

Asistentes á feira. MIGUEL PIÑEIRO

O concello veciño homenaxeado nesta ocasión foi Quiroga. Ata Sober desprazouse o seu alcalde, Julio Álvarez, para recoller un obsequio na honra do municipio.

Rematados os actos protocolarios, só quedou tempo para gozar da tarde, o bo tempo e o viño. Amandi volveu cumprir e, coa música da charanga NBA e a orquestra La Oca Band, a Feira do Viño número 43 de Sober despediuse ata o ano que vén.