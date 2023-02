Nin rastro de cazadoras, gorros, bufandas ou guantes. As boas temperaturas animaron a saír e gozar nas rúas como antes dos tempos das máscaras (as bucais, non as de tapar as caras, máis típicas destas datas) e vivir en plenitude o Xoves de Comadres.

É un dos días grandes do Entroido na Ribeira Sacra e tanto en Monforte coma no resto de poboacións celébrase con intensidade. Foron 22 participantes no concurso da cidade do río Cabe, que abordaron con retranca os principais temas de actualidade.

A semana pasada, o protagonismo foi para os homes. Nesta ocasión tocoulle ás figuras femininas. E arderon moi ben na Praza de España. Por se acaso alguén tiña frío de máis, o lume fixo ben o seu traballo. A calor das comadres notouse.

Abordan o máis local e tamén temas virais como o de Shakira e Piqué

Para entón, xa a alegría inundara as rúas próximas a este punto da cidade do río Cabe. A música soou e non parecía haber moitos nenos nin nenas a disgusto. As figuras, ben elaboradas, lembraron dende os temas máis locais, como as roscas de San Brais na igrexa da Régoa (leva sendo así varios anos por mor das obras no templo de San Vicente, a súa habitual ubicación) ou o apoio ao club de voleibol Korbis ata os que van moito máis alá das nosas fronteiras, como a petición de paz e mesmo a célebre polémica entre Shakira e Piqué.

Si, unha das conversas máis recurrentes das últimas semanas tivo o seu espazo no Xoves de Comadres. Xa saben como di a canción: "una loba como yo no está pa tipos como tú, uuuuh".

Os premios

Agora que teñen o tema metido na cabeza é un bo momento para falar dos galardóns do Xoves de Comadres 2023. O premio á etnografía (125 euros) foi para a asociación do barrio da Pinguela por Brujas, mujeres curanderas y adivinadoras de Monforte’ e o da crítica social (mesma cantidade), para Afamón por As mulleres de Afamón nos programas de televisión.

Na categoría de barrios colectivo, os accésit (50 euros) conseguíronos a asociación Agora Centro grazas a O contacontos da sanidade, a perruquería internacional Matilde Corral López por ‘As marchosas do Carvalliño’ e a asociación Prodeme, por Ano electoral.

O segundo premio (95 euros) compartírono a asociación de veciños do barrio de Cobas por As lavandeiras de Cobas e Afamón por As mulleres de Afamon nos programas de televisión. Tamén houbo dous primeiros postos (120 euros), para San Xillao de Tor por A moda do rural e a asociación Agora por Fashion Week Monforte Primavera Verano.

As comadres gózanse tamén nas diversas poboacións veciñas

En barrios individual, os accésit, premiados con 25 euros cada un, leváronos Auxilia Monforte con Shakira e o centro do viño da Ribeira Sacra, con O camiño eterno e Mulleres e viño.

O segundo premio desta división (50 euros) logrouno Luz Prieto Rodríguez coa comadre Music Sessions Moreda e o primeiro (75 euros) foi para Miguel Somoza González, con Miguel Up.

Na categoría de Praza de España individual, o segundo premio (50 euros) foi compartido por Abril Blanco Rajo e a comadre Shakira Bizarrap Sessions 53 e Antón López González, por Todos con el Korbis. O primeiro posto (75 euros) adquiriuno Ramón Díaz Magdaleno por Rosquilla de San Blas en La Regua un año más.

Aínda que os premios máis agardados adoitan ser os dos colexios. Na categoría de centros ensino colectivo, a primeira posición (120 euros) concedéuselle ao Ferroviario, grazas á comadre ‘Traemos a paz’.

Na división de centros ensino individual, o accésit (25 euros) foi para o Torre de Lemos, que elaborou a comadre Campanadas 2022. O segundo premio (50 euros) logrouno o CEIP Plurinlingüe de Monforte, máis coñecido coma colexio Novo, por Alexia Putellas, e a primeira posición (75 euros) compartírona a asociación de nais e pais do colexio dos Escolapios, grazas a Bolboreta Pompón, e o colexio A Gándara, con Marisopla da Gándara.