O bravú celebra os 30 anos do seu nacemento

"Dos pinchos e das flores do toxo máis agreste, do monte máis salvaxe. Da calor e dos aromas da augardente e da queimada, que teiman do orballo e das xiadas nos ósos. Dos aquelarres en covas, en noites perdidas, con bruxas e trasnos danzando por riba do lume. Das pedras nos balados, nas cabezas e nas gadañas, crabuñando o asubío de algún cantar popular. Das guitarras compradas coa primeira paga do paro ou da economía sumerxida. Do tabaco de batea adulterado con aromas tropicais. Do amor, do odio, da frustración ou dunha borracheira de watios nun alambique clandestino. De todos ises sitios e de moitos máis, naceu, cun aturuxo na boca, iste rock tan noso... SEN CAPAR".

Este particular texto forma parte do Manifesto de Viana, o documento asinado por varios grupos galegos co que se deu por iniciado o bravú. Trátase dunha especie de movemento punk galego que reuniu en Chantada, nunha mesa do local de Caballero de Viana, a diversas bandas esparcidas por Galicia que non se coñecían ata o momento, pero eran semellantes.

"Decidimos poñernos de acordo e comezar a colaborar. A idea era facer rock en galego, sobre vivencias propias e historias que ocorrían nas nosas zonas", di Juan Camilo Gómez, máis coñecido coma ‘Richi’, antigo membro do grupo chantadés Rastreros.

Richi, co disco ‘Unión Bravú’ e o Manifesto de Viana orixinal. EP

Esta formación fixo de anfitrioa dun evento en tempos nos que xa existía o Castañazo, un festival que aínda hoxe segue celebrándose e que foi pioneiro ao reunir no escenario os nomes impulsores do bravú. Naquela cea no Caballero de Viana xuntouse xente que facía música por puntos de Galicia que tan pouco teñen que ver entre si coma Chantada, Monforte, A Coruña ou Vimianzo.

Resultou ser un nexo, unha maneira de unir inquedanzas e pensamentos parecidos que cambiou radicalmente o panorama musical de Galicia. Dino moitos protagonistas do movemento. Antes o galego estaba reservado só para o folclore. Nin rastro del cando soaban guitarras eléctricas.

A cea

Rastreros, Bochechiñas, Skornabois, Os Verghalludos, Yellow Pixoliñas, Os Papaqueixos, Impresentables, Os Diplomáticos de Monte Alto, O Caimán do río Tea e Johni acudiron á noite considerada como a do nacemento do movemento bravú.

Os compoñentes destes grupos deixaron constancia do acontecido coa elaboración do manifesto, unha especie de documento sagrado do bravú, con acordos e frases para a posteridade redactadas por cada banda. Tamén lembraron a outras formacións que non puideron asistir entón a Chantada, pero que se consideran parte do movemento. É o caso de Heredeiros da Crus, Alen, Kaos, Túzaros, Ollo o Can ou Os Tabernícolas.

Daquelo fai sobre 30 anos. "Non lembro se foi no ano 1991 ou no 1992. Si foi a comezos dos 90 e serviu para que comezaramos a tocar, facer concertos e gravar un disco xuntos", di Richi.

O Manifesto de Viana serve coma documento inaugural dun xénero que está moi vixente

O disco en cuestión chamouse Unión Bravú e a súa gravación foi un dos once acordos, en concreto o sétimo, ao que se chegou entre viños, licor café e comida no Caballero de Viana. O oitavo consistiu nunha presentación e xira conxunta para promocionalo.

Acordáronse igualmente as denominacións de rock bravú ou arroutada, pero dando por feito que o único termo que define exactamente o que fai cada grupo é o propio nome deles. Tamén se determinou a edición dunha revista cunha reportaxe adicada ás diversas bandas, que deberían redactar elas mesmas e remitir ao colectivo Xurela da Coruña.

Por outra banda, cada agrupación debería remitir un teléfono e unha dirección de contacto deles mesmos e tamén de locais onde tiveran constancia de que se podían realizar actuacións, coa fin de promover a propagación desta música e os seus autores por toda Galicia.

Rastreros recibiron na cea a grupos coma Os Diplomáticos de Monte Alto, Yellow Pixoliñas ou Skornabois

Ademais, na revista Xurela remitiríanse a desexo das formacións os discos, maquetas, camisetas e unha cinta con un ou dous temas, que podían ser os que se gravaran en directo nun Castañazo que entón ía pola segunda edición.

No sexto acordo, tema controvertido. Os grupos pediron ás autoridades que non puxeran trabas aos locais ou particulares que organizasen concertos.

Brinde dos Rastreros co Caimán do río Tea no Caballero de Viana. EP

Do mesmo xeito, contemplouse o contacto con outros grupos para completar os carteis de concertos e festivais e había un punto concreto destinado á redacción do Manifesto de Viana.

Para rematar, os grupos abordaron a carga ideolóxica e filosófica do movemento bravú. Tras horas de discusións, todos os integrantes que asistiron á cea coincidiron "en que a queimada estaba caralluda e que larpeiradas coma aquela había que facelas máis a miúdo". Aí queda iso.

Conclusións

Richi considera que case todos os obxectivos do movemento bravú cumpríronse. "Hoxe está moi normalizado o uso do galego na música e na cultura e hai unha industria discográfica ao seu redor, ademais dun panorama moi grande. Perdeuse a vergoña a facer música en galego", explica. A única materia pendente, para el, afecta «aos medios de comunicación e as institucións, que non nos apoiaron o que nos tería gustado".

Estableceuse a colaboración entre bandas, que derivou en concertos conxuntos e un disco en común

O célebre programa da TVG Xabarín Club foi un referente para case todos os que viñeron ao mundo nesa época. Deulle un espazo de máxima audiencia a moitos dos grupos que conformaron a escena bravú. "Aquelo foi unha bomba, unha revolución, pero teño a sensación de que non sabían moi ben o que facían e cando se deron conta do que supoñía foron dándolle cara a atrás", opina Richi.