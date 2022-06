Bóveda es el municipio más pequeño de los seis que forman la comarca de Lemos, suma 1.407 habitantes y poco más de 91 kilómetros cuadrados, pero puede presumir de tener el parque empresarial que mejor funciona de todos. Las facilidades para acceder al suelo, el precio del mismo y su fácil conexión con el corredor a Lugo, con la LU-546 y con la Nacional 120 explican su éxito, que puede incrementarse con la implantación de un vivero de empresas impulsado por la propia Xunta de Galicia y con la adquisición de más suelo por parte del Ayuntamiento.

Este parque empresarial cuenta en la actualidad con una quincena de empresas en funcionamiento que suman unos 200 puestos de trabajo. Está gestionado por la empresa pública Xestur y en origen se habilitaron 53 parcelas.

Siempre registró un buen nivel de ocupación pero en los últimos dos años aumentó el movimiento. Así, tres empresas de distintos sectores como la madera, el aluminio y el alquiler de maquinaria compraron o arrendaron varias naves que estaban vacías y están comenzando a rodar.

A mayores, en cuanto a parcelas, la residencia para personas con gran discapacidad que hay en el entorno se hizo recientemente con dos parcelas de uso dotacional que estaban vacías y para el vivero de empresas también se usarán otras dos, que compró el propio Concello.

Parque empresarial de Bóveda. AR

LA AMPLIACIÓN. Tras estos últimos movimientos el alcalde, el popular José Manuel Arias, explica que solo quedan cinco parcelas pequeñas libres. Dos de ellas son de Xestur y el precio del metro cuadrado oscila entre los 10 y los 11.5 euros. Hay además otros tres espacios pequeños privados a la venta. Formaban parte de una gran bolsa de suelo de 15 parcelas que en su día compró Aluminios Brisa y que puso a la venta después de fracasar su propio proyecto empresarial. El resto de la bolsa ya la compraron otros empresarios y pusieron en marcha negocios del sector cárnico, entre otros.

Con una ocupación de más del 90%, el Ayuntamiento tiene en marcha un expediente para la ampliación del parque. La intención es adquirir 90.000 metros cuadrados de suelo al otro lado de la carretera LU-546, enfrente del parque. "Son parcelas de particulares e algún terreo de Adif que está fóra de uso polo desmantelamento da vía do tren", añade .

"Na ampliación, urbanizaremos en función das necesidades que formulen os empresarios", dice José Manuel Arias

José Manuel Arias, alcalde de Bóveda. AEP



El regidor quiere comprar los terrenos con los remanentes de tesorería y ponerlos a la venta a precios competitivos. Además, se hará una urbanización gradual, en función de las necesidades. "Non imos facer aceras e meter servizos ao tolo. Cando unha empresa merque, darémoslle os servizos que precise para a súa actividade de xeito áxil", remarca.

El alcalde también sigue de cerca el proyecto del vivero de empresas. Se presentó hace unos días en las parcelas en las que se construirá y acudió el conselleiro de Industria, Francisco Conde. La inversión prevista, pública y privada, ronda los 300.000 euros, y se habilitará un edificio con despachos, zonas de servicio y un taller de formación. El vivero ayudará a los emprendedores a sacar sus proyectos adelante, contarán con asesoría a todos los niveles y dispondrán de instalaciones en las que dar los primeros pasos.

LOS EMPRESARIOS. El taller de cantería Granimao Bóveda (GB) llegó hace ocho años al parque empresarial bovedense. Estaban en la ciudad del Cabe y buscaban una parcela más amplia con buenos servicios.

"Levamos aquí oito anos e viñemos polo prezo das parcelas e cas comunicacións por estrada que ten o parque", comenta Daniel González

Daniel González, Granimao Bóveda. AR



"Primeiro mirouse no polígono de Monforte, pero os prezos eran máis altos e buscamos alternativas. O parque de Bóveda tiña bos prezos e está moito mellor comunicado", explica Daniel González, uno de los encargados actualmente de la empresa. "Temos unha parcela ampla, acorde coas nosas necesidades, ben ubicada e moi ben conectada con Lugo, Ourense e Ponferrada. Tamén temos boa salida cara O Incio e Samos, onde tamén traballamos moito". Explica este profesional que el polígono es un sitio seguro, con espacio para aparcar y para que los camiones muevan bien las materias primas.

Juan Páez es el gerente de Gallaecia Soluciones en Madera, una empresa sarriana, integrada en el grupo Molduras Pavi, que acaba de abrir unas instalaciones en Bóveda en las que producir frisos, vigas laminadas, rodapiés, tarimas y listones entre otros productos.

"En Sarria no había posibilidades de crecer e en Bóveda todo foron facilidades", añade Juan Páez

Juan Páez, Gallaecia. AEP

Explica Juan Páez que en estos momentos están cargando camiones y haciendo las pertinentes pruebas para iniciar la actividad. La firma empleará entre tres y seis personas y Páez relata que escogió Bóveda para este nuevo proyecto por las facilidades de implantación. "En Sarria non tiñamos moitas posibilidades de ampliar e aquí foi todo sinxelo. As xestións foron rápidas, os prezos axustados e tivemos moito apoio por parte de Concello", concluye Páez.

Entre los recién llegados a Bóveda está la empresa Balutec, una firma dedicada a los cerramientos y la carpintería de aluminio y PVC que puso en marcha Ricardo Pereira de Sousa. Este joven monfortino llevaba años trabajando de encargado para una firma sarriana del mismo sector, pero vio que era el momento de crecer y crear su propio proyecto. "Como son de Monforte quería achegarme un pouco máis á casa. A primera opción era o polígono da cidade do Cabe, pero non reunía as características. Os accesos ás principais estradas dende O Reboredo son moi complicados", comenta.

"Atopamos en Bóveda o lugar que precisabamos e queremos medrar aquí e xerar emprego", dice Ricardo Pereira

Ricardo Pereira. AR

Estudió otras posibilidades y apareció Bóveda. "O polígono está cerca da casa, está ben conectado cara a Lugo e cara a Nacional 120 e había posibilidades de adquirir naves», apunta Pereira. En su caso, compró las instalaciones que ocupaba una fábrica de ataúdes. Son dos espacios anexos. Uno de ellos había sufrido un voraz incendio y ahora Balutec tiene una zona de almacenaje. En la otra nave, que no ardió, hizo reformas y están instalando el taller.

"Xa estamos empezando a rodar e contamos que en dous meses funcionemos ao cento por cento. Agora temos catro traballadores pero a idea e sumar outros tres ou catro máis", añade Pereira.

Los otros parques de la comarca, Monforte y O Saviñao

O Reboredo (Monforte) está gestionado por la entidad pública Suelo Empresarial del Atlántico (Sea). En la actualidad quedan tres parcelas disponibles después de que en los últimos tres años se cerrasen varias ventas. De todas formas, bastantes de las vendidas aún no tienen actividad. El precio del suelo desanimó durante años a las pymes para instalarse en él, así como los problemas con varios servicios y las comunicaciones.



O Peago (O Saviñao) es de creación y gestión municipal y data de los años 90. Alberga una decena de empresas, entre ellas varias relacionadas con el sector agropecuario o con el de la construcción.