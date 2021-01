Bóveda busca con el plan Holapueblo crecer con vecinos emprendedores

El Ayuntamiento de Bóveda formará parte de la segunda edición del proyecto Holapueblo que promueven Red Eléctrica España, Correos y AlmaNatura. Con él se pretende impulsar la repoblación en las áreas rurales facilitando el contacto de personas que desean hacer realidad una iniciativa emprendedora en el medio rural, en pueblos que buscan nuevos habitantes.

El alcalde bovedense, el popular José Manuel Arias, señaló que se decidieron a formar parte de este plan al entender que puede dar una respuesta directa a algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) "a través da fixación de novos emprendedores no medio rural, o fomento do desenvolvemento de negocios sostibles co medio ambiente, a xeración de impacto positivo nas comunidades rurais e a reactivación da actividade económica do territorio".

Bóveda cumple todos los requisitos exigidos para entrar en el proyecto. Además de ser un municipio rural, su población, como se pide, no llega a los 1.500 habitantes y la pérdida de vecinos supera con creces un cinco por ciento en el último lustro.

Además, su regidor cree que se puede aprovechar la tendencia de aumento de personas interesadas en realizar un cambio de vida, dejando las grandes urbes por pueblos rurales, atraídos por una vida saludable y sostenible .

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Ribeira Sacra-Courel, cuya sede está en este municipio, ve una oportunidad para la prospección en la busca de nuevas fórmulas que ayuden a revertir los problemas del rural. Se trata de una línea de trabajo primordial, en la que, dijeron los responsables del GDR, se fijarán diferentes acciones a lo largo de este año.

Si el programa funciona bien, si el Ayuntamiento es capaz de detectar las áreas de oportunidad para el emprendimiento, sobre todo tras presentar sus atractivos al disponer de servicios como farmacia, colegio, centro de salud, viviendas para alquilar o comprar y disponibilidad de personal técnico de apoyo, desde el GDR incluirán en nueva ediciones de Holapueblo a otros municipios.