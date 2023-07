La botella que refleja los pueblos inundados

Fue en 2015 cuando Fina Cabaleiro, que posee una bodega en la ahora reconocida como IXP Ribeiras do Morrazo (Pontevedra), decidió apostar por la Ribeira Sacra. Le animó a ello ver que "la producción y la forma de trabajar aquí era diferente, además de que a nivel económico era una buena opción, pues todavía no estaba tan en auge como ahora". Así que se puso manos a la obra, buscando viñedos y un espacio donde elaborar el vino.

Lo último lo encontró a orillas del Miño, en la parte de Belesar que pertenece a O Saviñao, donde dio con una casa en ruinas que pensó que, restaurada, sería el lugar ideal. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando encontró una bodega equipada y sin estrenar en una de las estancias del edificio. A mayores, el proyecto de rehabilitación y la licencia de actividad le esperaban ya listas.

"El antiguo propietario nos dio la oportunidad de nuestras vidas sin conocernos de nada", explica Fina, que sigue enormemente agradecida, pues su ilusión, reconoce, era "elaborar el vino aquí, en Belesar, no llevarnos la uva para Rías Baixas".

Elaboran un mencía, un garnacha, un tinto barrica, un godello, un treixadura y un rosado

Gracias a las facilidades que les dio el que era dueño de ese inmueble, la bodega, llamada Pilares de Belesar, pudo sacar sus vinos tan solo un año después, en 2016. Ahora, comercializan a través de la marca Asolagados un mencía, un tinto barrica, un monovarietal garnacha —fuera de D.O.—, un godello, un 100% treixadura y un rosado de mencía.

Pablo Estévez, distinguido hace unas semanas como mejor enólogo de vinos jóvenes de España por la Unión Española de Catadores, es el encargado de controlar la evolución de estos caldos. Elaboran unos 18.000 litros de vino tinto y 6.000 con variedades blancas.

Del mencía joven, Fina señala que la añada que tienen en la actualidad en el mercado fue "la mejor desde que comenzamos". Explica que se debe "a una maduración excelente" y que es un vino "aromático y redondo".

El barrica es limpio y brillante, intenso y persistente, con alta intensidad frutal y de largo recuerdo. Por su parte, el godello tiene un aroma intenso, elegante y con predominio de matices frutales de cítricos; en boca es agradable y equilibrado.

La bodega está en la parte de O Saviñao, mientras que las viñas están en suelo de Chantada

Los elaboran con uvas de sus viñas en bancales del lado del Miño de Chantada, que fue donde adquirieron sus primeros viñedos. Las cepas son viejas, muchas de ellas prefiloxéricas.

"En nuestros vinos se aprecia el carácter de las cepas centenarias y de la orografía en bancales que mantiene el cultivo manual tradicional", concluye Fina.

Una curiosa botella

Pero no solo su calidad sorprende a quien dispone de una botella de cualquiera de las referencias de Asolagados. Las botellas cuentan una curiosa historia, la de los cerca de 30 pueblos que acabaron inundados por la construcción, hace 60 años, del embalse de Belesar.

Así, las botellas tienen serigrafiada una ilustración en negro del puente de Belesar —cuyos pilares dan nombre a la bodega—, un molino de cereal que quedó bajo las aguas y un cerezo, por ser representativo de este núcleo.

A medida que se va bebiendo el vino, va bajando el nivel de la botella y comienzan a verse las estructuras. Es lo mismo que ocurre en muchos de los pueblos que quedaron sumergidos, sobre todo en verano, con la sequía.

El diseño, obra de Reizentolo, "no deja a nadie indiferente", reconoce Fina Cabaleiro. "La gente nunca espera algo así, pues no hay botella que se le parezca. Nos rompimos la cabeza para crearla y que transmitiese esta historia tan bien. Eso, sumado a que los vinos están genial, es un plus para nuestra bodega", explica.

La bodega apuesta por el enoturismo con una sala de catas y el proyecto de abrir un pequeño alojamiento

Los vinos Asolagados se venden en supermercados de toda Galicia y una pequeña parte viaja a Singapur, Suiza o China. También los comercializan en las muchas visitas que reciben. Acaban de estrenar una sala de catas acristalada de 140 metros cuadrados sobre la bodega y planean rehabilitar más estancias para que sirvan como alojamiento.