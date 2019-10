Borrachera a base de Gin Toni's

Divertido y llamativo. Así es Gin Toni's, el grupo que se ha convertido en el rey de verbenas y fiestas en la zona sur de Lugo. De amenizar una comida de amigos en Escairón -capitalidad de O Saviñao, el municipio que lo vio nacer- ha pasado a contar con una agenda que ronda los 75 conciertos al año.

Y no se quedan en la Ribeira Sacra. Ya han tocado en Lugo, por San Froilán, y en 2020 tienen programadas directos en León, Valladolid, Cáceres y Barcelona. "Se cando comezamos disme que nos vai pasar isto diríache que estás tolo. Pensei que tocaramos teito cando actuamos na Compañía, en Monforte, pero aínda fomos a máis", comenta Andrés Montes, la voz de Gin Toni's.

Sin embargo, lo más curioso es que esta banda ha forjado su nombre a base de versionar las canciones que hicieron otros en los años 80 y 90. Su repertorio se renueva cada gira. Montes afirma que la mitad de los temas que sonarán el año que viene en sus directos serán nuevos, pero todos pertenecerán al mismo género, el pop y el rock español.

Gin Toni"s sacó hace meses su primer disco, con una canción propia, Si nos organizamos

Cuando están sobre el escenario, Gin Toni's hacen sonar algunas de las melodías más populares de Loquillo, Revólver, Joaquín Sabina, Alaska, Barricada, Rosendo, Los Suaves o Los Ronaldos. Un abanico de sonidos que va desde canciones más lentas y tranquilas al rock más potente.

LA FÓRMULA. Muchos se preguntan cuál es el secreto para que un grupo dedicado a hacer versiones que comenzó tocando para unos pocos en la zona verde de A Devesa haya pasado a tener hueco en prácticamente todas las fiestas de la Ribeira Sacra y el resto de la provincia. Para Andrés Montes no hay otra clave que la empatía con el público, conectar con la gente.

"Iso non se ensaia nin se aprende. Tense ou non, simplemente. Hai moitos grupos similares a nós, que versionan temas coñecidos por todos, que non teñen este tirón. A explicación é a empatía", explica el vocalista de Gin Toni's. Pura adrenalina sobre el escenario. Ahí reside el secreto del éxito. "Cando subo tocar esquézome de todo. Estamos "a full" co público" subraya Montes.

Este éxito les ha permitido profesionalizarse. Gin Toni's sacó hace meses su primer disco, con una canción propia, Si nos organizamos, y han incorporado un importante equipo que les ayuda a gestionar las giras y los directos. Eso sí, el protagonismo es para Montes (guitarra y voz), Toni Fernández (batería), Chris Juncal (bajo), Diego Sanjorge (guitarra) y Manolo Carrera (saxo).