Una bodega ourensana inaugura la campaña de vendimias en la comarca

La temporada de vendimias en la Ribeira Sacra comienza este miércoles con los trabajos de recogida de uva en la bodega Ronsel do Sil, de la subzona Ribeiras do Sil (Parada), confirmó el consejo regulador de la denominación de origen (DO) Ribeira Sacra.

Ronsel do Sil inicia las labores de recogida de las uvas merenzao y dona branca, las más madrugadoras en cuanto a maduración. La directora de la bodega, María José Yravedra, explica cuál es el secreto: "Hemos tenido un periodo de lluvias y de bastante sol, por lo que las cepas van metabolizando la maduración. En la Ribeira Sacra existe una variedad de ciclo corto y otras de ciclo más largo. Hemos calculado la maduración de estas cepas y consideramos que es ya el momento de vendimiar. Además, las previsiones son muy buenas en cuanto a la cosecha de este año", afirma Yravedra.

En esta vendimia en que viticultores y bodegueros se enfrentan al reto de una recogida de uva en medio de la crisis sanitaria del Covid-19, esta bodega, al igual que todas las de comarca, mantendrán un protocolo de seguridad estricto. En Ronsel do Sil trabajarán en la vendimia 30 personas para un total de siete hectáreas, y lo harán en "cuadrillas independientes de trabajadores que viven juntos o que han convivido el resto del año. El personal de los grupos no se mezclará entre sí". María José Yravedra asegura que han decidido "extremar las precauciones para evitar riesgos de cualquier tipo. Ahora toca trabajar más que nunca y luchar por ese paisaje único para que sea mundial", dice en referencia a la viticultura heroica. Los trabajadores llevarán su material de casa y no lo compartirán con otras personas, además de llevar mascarilla puesta en todo momento.

Los técnicos del consejo regulador de la DO Ribeira Sacra continúan realizando los controles de maduración en parcelas representativas de las cinco subzonas. Bodegas de Amandi y Quiroga Bibei también comenzarán los trabajos en los próximos días, según avanza el presidente del consejo regulador, José Manuel Rodríguez.

En la segunda semana de septiembre está prevista la recogida de mencía, la variedad más abundante, según Rodríguez.