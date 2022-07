Rufo García: "Sen un bo son, non se pode contar unha historia"

Alejandro García (Rufo) é o autor do documental presentado no festival Fancine de Lemos sobre a figura do coleccionista José Luis Martínez Montero, ao que acompañou unha exposición sobre este ilustre monfortino finado no 2021.

Foi un traballo complexo?

Foi un reto porque a figura de Montero é moi ampla. Todo comezou pola súa faceta de coleccionista vinculada ao cine pero vimos que lle interesaba calquera aspecto que tivese que ver con Monforte en formato papel. Ademais, tiña unha relación intensa cos medios de comunicación locais. Cando tiramos do fío había moitísimo que contar, xuntamos máis de seis horas de entrevistas que logramos condensar en 35 minutos. Daniela Vázquez axudoume nesa tarefa de poñer orde.

Satisfeito co resultado?

A nivel técnico eu estaba contento pero tiña medo de que nalgún momento se perdera o fío da narración. Pola contra, todo o que nos chegou foron boas palabras. Estou moi agradecido ao Fancine por confiar en min e a moita xente que aportou material para o documental e para a exposición, como foi o xornal El Progreso.

Contou cos parabéns da familia.

Si. Viñeron as tías e varios sobriños e despois de ver o traballo recoñecían que non eran conscientes do papel que xogaba Montero na vida monfortina. Creo que marcharon emocionados.

Din que o documental lle serviu para quitar unha vella espiña.

Reviravoltas do destino. Coñecín a Montero no ano 2016 e faloume do que tiña e do que facía. Vin que había unha historia que contar pero foi quedando pendente. Agora fíxeno, anque el xa non estivera presente.

Foi a súa primeira dirección?

Case case. Levo 20 anos no mundo audiovisual e asumín distintas responsabilidades na parte de son en retransmisións deportivas, no Parlamento de Galicia, no mundo documental e con moitas produtoras. En 2021 fixen unha curta xa como director: ‘Urdimbre. Historia de una desaparición’.

Que proxectos marcaron a súa traxectoria?

Comecei a traballar moi pronto e esa experiencia laboral foi mellor ca un máster, pero marcoume moito traballar con Manuel Valcárcel en ‘Tempo’ ou en ‘Os días afogados’, de Amanita Films.

Gustaríalle ser director?

Eu vivo do mundo do son pero é certo que me estou formando pola miña conta neses outros aspectos relacionados coa dirección, a estrutura ou o guión.

Algún traballo en mente?

Para o 2023 podería materializarse algo sobre as lendas galegas cun enfoque máis actual. Sería ficción con base real na que asumiría a dirección.

O son é o irmán feo do audiovisual, ningúen repara nel?

Sen un bo son, non se pode contar unha historia, pero sí que é certo que parece que vén de serie, anque sexa unha rodaxe no medio dunha tormenta. Só se acordan do son cando falla, anque iso tamén está cambiando, cada vez se lle presta máis atención e hai profesionais moi especializados.