O BNG trae á Ribeira Sacra o presidente da comisión de política rexional da UE

O presidente da comisión de desenvolvemento rexional do Parlamento Europeo, Younous Omarjee, fixo parada o martes na Ribeira Sacra seguindo coa viaxe que o trae a Galicia por vez primeira da man do BNG. Omarjee, que pertence a La France Insoumise, o partido de esquerda de Jean-Luc Mélenchon, interesouse polo reparto dos fondos europeos na zona, así como polo despoboamento ou a emigración.

"Non veño aquí para dicir o ben que o fai a Comisión Europea, senón para ver por que non se reciben os fondos europeos", dixo Omarjee. Asegurou que a Unión Europea reparte os fondos en virtude duns criterios obxectivos, polo que instou aos gobernos a realizar un mellor reparto, "porque hai posibilidade de facer as cousas mellor".

En canto á cuestión demográfica, o eurodeputado francés mencionou que este é un dos principais criterios no reparto de fondos. Coincidiu cos nacionalistas galegos en sinalar o despoboamento, a emigración é a fuga de talento como algúns "dos problemas" que se dan en Galicia.

Ademais, coincidindo co Día Europeo das Linguas, que se conmemorou o martes, Omarjee sinalou a importancia "de defender a riqueza cultural e lingüística da Unión Europea", en referencia á petición para que Bruxelas recoñeza o galego como lingua oficial.

A visita

O presidente da comisión de desenvolvemento rexional da Eurocámara estivo nas adegas centenarias de Vilachá de Salvadur, na Pobra do Brollón, e tamén en Monforte durante a súa parada na Ribeira Sacra.

Visitou ademais a Costa da Morte e Compostela nunha viaxe que lle serviu para sacar como conclusión que se pode falar dalgunhas comarcas galegas como "a periferia dentro da periferia".

O seu periplo pola Ribeira Sacra "foi consecuencia dunha visita que fixo a Bruxelas unha delegación do BNG do sur de Lugo", dixo a eurodeputada nacionalista Ana Miranda. Daquela, indicou, trasladáronlles á Comisión Europea "os problemas específicos que ten esta comarca e as dificultades para vivir nesta terra".

Ana Miranda proclamou que a zona sur da provincia de Lugo "tamén é Europa", pero lamentou "que non está nas mesmas condicións que o resto de Europa, polo que considerabamos importante que Younous Omarjee vise sobre o terreo a situación".

Na visita de o martes participaron tamén a responsable comarcal do BNG, Rosana Prieto; o alcalde da Pobra do Brollón, José Luis Maceda, e o tenente de alcalde de Quiroga, Xosé Manuel Fernández.