El BNG reclama a la Xunta medidas urgentes para el túnel de Montefurado

El BNG anunció el lunes que pedirá explicaciones a la Xunta de Galicia por la situación en la que se encuentra el túnel de Montefurado, en Quiroga. Los nacionalistas recalcan el "progresivo deterioro" al que está sometida la oquedad y afirman que el gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo "non adoptou ningunha medida" para evitar esta problemática.



A través de su diputada por Lugo y viceportavoz, Olalla Rodil, el BNG manifestó que "non é de recibo a situación na que se atopa o túnel de Montefurado" y recordó que se trata «dun ben que aspira, coma outros da contorna e da Ribeira Sacra no seu conxunto, a ser declarado Patrimonio da Humanidade pola Unesco». La formación nacionalista cree que es necesario tomar medidas para "paliar e reverter" el colapso del túnel ubicado en el caudal del Río Sil, que el BNG considera "o maior resto de minaría real no noroeste da península Ibérica, xunto coas Médulas".



CONCELLO. El alcalde de Quiroga, el popular Julio Álvarez, advirtió hace un año de los problemas estructurales que padece el túnel de Montefurado, tallado a mano por los romanos hace unos dos mil años para extraer oro de la tierra de aluvión. Ante la ausencia de respuestas, el regidor se dirigió a la Dirección Xeral de Patrimonio, que a día de hoy, según señaló el propio alcalde, aún no ha contestado.



El Ayuntamiento de Quiroga exige medidas para evitar un colapso que supondría "una noticia fatal", en palabras de Julio Álvarez. El regidor precisó que el túnel de Montefurado es clave para que la Ribeira Sacra y la comarca quiroguesa sean declarados, respectivamente, Patrimonio de la Humanidad y geoparque mundial por la Unesco.