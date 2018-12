O BNG reclama ao Concello do Saviñao máis calefacción no centro de saúde

O BNG presentou este xoves unha iniciativa no Parlamento para instar á Xunta a poñer a disposición do Concello do Saviñao os medios para "garantir unha temperatura acaída" no centro de saúde. Ademais, a parlamentaria Olalla Rodil instou ao Goberno galego a asumir a xestión íntegra destas instalacións e a axilizar o procedemento de construción da infraestrutura nova comprometida.

A iniciativa presentada polo BNG baséase nun denuncia interposta o pasado 30 de novembro pola CIG. Nela, o sindicato censuraba que a temperatura en dito centro de saúde "está por baixo do que debería".

O grupo municipal do Bloque no Saviñao tamén denunciou esta situación e lembrou que hai dous anos o Concello instalou unha caldeira central del pellets que distribúe a calor por varios edificios públicos.

Nun comunicado, a formación nacionalista desde a Alcaldía recoñeceron as queixas veciñais e admitiron os esforzos do persoal técnico municipal para poñer a funcionar correctamente a instalación.