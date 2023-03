O BNG presentou a súa candidatura ás municipais en Taboada

O BNG presentou a candidatura coa que se presentará ás eleccións municipais do 28 de maio en Taboada. O aspirante a alcalde, o enfermeiro José Portela, interveu en compañía doutros integrantes da lista, coa que a formación nacionalista espera recuperar a súa presenza no pleno da corporación e favorecer un cambio político na vila.

No acto celebrado no salón de actos do cuartel vello de Taboada estiveron a vicepresidenta da Deputación de Lugo, Maite Ferreiro, e os deputados no Parlamento de Galicia Carme Aira e Xosé Luís Rivas, Mini.