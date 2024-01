El BNG celebró este sábado una manifestación simultánea en Monforte y Barcelona para reivindicar la recuperación del tren nocturno que conecte Galicia con la ciudad condal. Frente a la estación monfortina se dieron cita varios representantes de la formación nacionalista, entre ellos el diputado nacional Néstor Rego.

"Os trens hotel que conectaban Galiza con Barcelona e con Madrid cumprían un servizo necesario para millares de emigrantes galegos e galegas", afirmó Rego, quien subrayó que la línea era "un factor de dinamización socioeconómica das comarcas polas que pasaba, coma o sur de Lugo ou Valdeorras", pues no se utilizaba, añadió, solo para viajar al destino final, sino también para "a mobilidade entre diferentes vilas e coas cidades".

Néstor Rego (primero por la izquierda), durante la manifestación. MIGUEL PIÑEIRO

Desde el BNG indicaron que esta semana, Rego reclamó al Ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una comparecencia en el Congreso "que rectificase a negativa do Ministerio para a reposición dos trens hotel, dando cumprimento ás demandas das comarcas prexudicadas". Además, recordó el marco en el que la Unión Europea "chamou os Estados membros a impulsar a mobilidade sustentable como o mellor mecanismo de loita contra o cambio climático". En ese sentido, apuntó que el tren "é o medio de transporte menos contaminante e o máis ecolóxico e eficiente".

En Monforte intervino también el candidato número cinco al Parlamento de Galicia por Lugo, Iago Suárez, quien agradeció la "multitude de iniciativas que promoveu Néstor Rego no Congreso de cara a mellorar a mobilidade, as conexións e o transporte público de viaxeiros nas comarcas do interior do país, nomeadamente as liñas ferroviarias con Monforte e San Clodio no epicentro e o arranxo e ampliación da N-120 e a súa conexión co porto seco".

Se recogieron firmas en favor de la recuperación del tren. MIGUEL PIÑEIRO

Abrió la iniciativa el edil nacionalista en el pleno de la corporación monfortina Manuel Luaces. "Reunímonos como usuarios e usuarias do ferrocarril afectados por unha decisión de Renfe ao suprimir un tren dunha utilidade maiúscula", dijo. El concejal recordó que el servico "comezou a funcionar no ano 1949 e foi coñecido nos seus inicios coma o Shanghai Express. Máis recentemente tamén se lle chamaba tren galego ou catalán". La línea fue suprimida al reducirse el número de pasajeros durante la pandemia, en 2020.

Barcelona. En la protesta celebrada en la estación de Sants estuvo presente la responsable del BNG en el sur de Lugo, Rosana Prieto. "Este servizo ferroviario é fundamental para a comunidade galega na emigración", indicó.

Junto con las protestas, se llevó a cabo igualmente una recogida de firmas para reclamar el restablecimiento de la conexión nocturna. Esta acción ya fue realizada por el BNG hace unos días en la Rúa Cardenal, recabando casi 300 apoyos en apenas dos horas.

Anécdota

A la manifestación convocada por el BNG se sumó un buen número de vecinos, entre ellos uno que protagonizó el detalle curioso de la mañana. Para sorpresa de la mayoría, el hombre desplegó una bandera de España. Se quedó toda la concentración, que transcurrió con total normalidad, y firmó posteriormente la petición sin que se produjese nada más que algún comentario en voz baja o mirada de asombro.