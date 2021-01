El BNG llevará a Europa el plan de transporte escolar

El BNG anunció este sábado que denunciará el nuevo plan de transporte escolar diseñado por la Xunta de Galicia ante el Parlamento Europeo. La eurodiputada nacionalista Ana Miranda visitó el sábado O Courel, donde explicó que las nuevas rutas chocan contra la estrategia europea diseñada para las zonas de alta montaña.

Acompañada de la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Maite Ferreiro, y la diputada autónomica Carme Aira, Miranda mantuvo una reunión con representantes de la asociación de madres y padres de alumnos del colegio Poeta Uxío Novoneyra y con los taxistas de O Courel, dos colectivos afectados por el plan que en las últimas semanas han mostrado su rechazo al mismo.

Hace días, la Consellería de Educación paralizó el proceso de licitación de las rutas para estudiar las alegaciones presentadas. Entre ellas se encuentra la de O Courel —también se han producido quejas en otros sitios de Lugo como Cervantes o Baamonde—, donde se sucedieron diversas concentraciones de protesta y una huelga de alumnos al entender que el plan no se adecúa a las condiciones tan particulares del municipio.

Para el BNG es fundamental que la Xunta mantenga "as rutas e paradas actuais, que garanten mellores condicións para o alumnado e dan emprego a seis taxistas locais". Ana Miranda presentará para ello una iniciativa en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

CRÍTICAS. La eurodiputada del BNG afirmó que la decisión del Gobierno gallego "vulnera o dereito á igualdade no acceso á educación ao non ter en conta as condicións específicas para zonas de montaña". Ana Miranda cree que la Unión Europea (UE) debe pronunciarse, pues está en cuestión "o uso de fondos europeos destinados á mobilidade".

En esa línea, la eurodiputada sostiene que la licitación de las rutas "foi publicada no Diario Oficial das Comunidades Europeas" y recuerda que la estrategia de la UE para zonas de alta montaña alude "especificamente" a sus necesidades concretas de transporte. El proyecto, concluyó Ana Miranda, se reforzará "no novo marco financeiro que se está a negociar".