El BNG lleva a la Eurocámara los retos demográficos, económicos y sociales del sur de Lugo

El Parlamento Europeo vivió este martes la primera de las dos jornadas organizadas por el BNG y encabezadas por la eurodiputada Ana Miranda con el fin de abordar las problemáticas del sur de Lugo. Hasta Bruselas se desplazaron desde la Ribeira Sacra quince representantes de la formación nacionalista.

Tras la recepción a las puertas del Parlamento, Ana Miranda inauguró la conferencia, titulada Retos demográficos, económicos e sociais no sur de Lugo. Agradeció a los políticos locales su presencia "despois dunha viaxe longa, porque para chegar dende Lugo a Bruxelas hai que vir por Oporto" y definió la provincia como un lugar "con moitas peculiaridades e problemas de discriminación, infraestruturas e de produción".

El encuentro celebrado este martes en el Parlamento Europeo. DELMI ÁLVAREZ

A continuación dio paso a la coordinadora de retos demográficos de la Dirección General de Política Regional y Urbana, la italiana Valentina Corsetti, quien trató las diferentes iniciativas acerca de la lucha contra la despoblación y la financiación para el periodo 2021-2027 en el marco del programa regional de Galicia.

Problemática: del envejecimiento a las infraestructuras

El envejecimiento de la población, la dispersión, la falta de servicios o la mala conectividad coparon las reivindicaciones nacionalistas en Bruselas. Además, desde el BNG insistieron en una vieja demanda, como es el conocer a qué se destinan los fondos europeos.

En ese sentido se manifestó el único alcalde nacionalista de la Ribeira Sacra, José Luis Maceda. "Los fondos no llegan y no soy tan optimista con que esto cambie para 2027", señaló el regidor de A Pobra do Brollón, quien subrayó la dificultad de ayuntamientos como el suyo, de apenas 1.700 habitantes y muy envejecido, para "prestar servizos".

Sin embargo, fue la responsable comarcal del BNG, Rosa Ana Prieto, la que abrió los turnos. La edil municipal pantonesa reivindicó el papel del ser humano en conjunto con el medio y denunció el impacto de las centrales hidroeléctricas, "que nunca nos benefician". Habló igualmente de la "lacra" de los incendios forestales antes de valorar la tierra como "rica en recursos, pero donde la vida es difícil por la falta de oportunidades". Prieto concluyó señalando al turismo sostenible como una oportunidad "en una zona de alta estacionalidad donde es fundamental evitar la masificación".

En materia de infraestructuras, Manuel Luaces, del BNG monfortino, reclamó la activación de Monforte como núcleo del transporte ferroviario de mercancías, mientras que el responsable de Galiza Nova en el sur de Lugo, Iago Suárez, demandó oportunidades para la gente joven. "Dende 2009 a hoxe emigraron 400.000 persoas, nun país de menos de tres millóns de persoas, e un 38% foron menores de 29 anos", dijo. Por último, el concejal quirogués Xosé Manuel Fernández puso el énfasis en la ausencia de servicios y la "dependencia de vehículos particulares o taxis" a la hora de realizar transportes.

El acto finalizó con el experto en desarrollo rural y territorial de la Asociación Europea para la Innovación en el Desarrollo Local. El gallego Serafín Pazos-Vidal participó con los representantes del BNG en un debate sobre la situación del sur de Lugo y Galicia en general.