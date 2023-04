El BNG dice que Sánchez es sinónimo de "compromiso" con Monforte

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, asistió en la tarde de este miércoles a la presentación de Emilio Sánchez Iglesias como candidato de su formación a la alcaldía de Monforte, a quien definió como "sinónimo de coherencia, compromiso, entrega, traballo, coñecemento e ilusión".

Pontón dijo que el municipio necesita una renovación, "un tempo novo, pero tamén seguir buscando nos seus tesouros, aproveitando os seus recursos e desenvolvendo as posibilidades de futuro".

La líder del Bloque aseguró que Emilio Sánchez tiene experiencia, al tiempo que destacó "a súa xenerosidade e dedicación", lo que, a su juicio, lo convierten en la persona idónea para "dar pasos firmes cara a un concello máis humanizado e deseñado a medida das persoas".

Ana Pontón, en una casa de la cultura monfortina que albergó el acto y que se quedó pequeña para la cantidad de público que se acercó a la presentación de Emilio Sánchez, añadió que hablar de Monforte es hablar de historia y patrimonio, pero también de una ciudad moderna, que se adapta a los tiempos actuales y que debe aprovechar su condición de capital de la Ribeira Sacra.

"Estamos nun concello que con Emilio na alcaldía será un Monforte novo, cun PXOM que non ten, cunha zona histórica rexenerada, con máis oportunidades económicas, con mellores servizos e un rural con posibilidades para as persoas», añadiendo que también se apostará por un turismo sostenible, «que coide e poña en valor o rico patrimonio histórico e natural do territorio".

La líder del BNG aseguró que los gobiernos municipales de su formación son solventes y que saben gestionar con eficacia, capaces de transformar "en positivo" y de mejorar la vida de las personas dotando a los ayuntamientos de dinamismo económico, social y cultural.

En este sentido, puso como ejemplo Ribadeo, Foz, Muras, Pontevedra y Allariz, sin hacer mención alguna a los doce años, los comprendidos entre 2003 y 2015, que el BNG, con Severino Rodríguez Díaz, estuvo al frente de la alcaldía monfortina, dos mandatos con mayoría absoluta.

Emilio Sánchez se presenta como candidato de la formación nacionalista por segunda vez consecutiva, aunque también fue concejal entre 2007 e 2011. En la última cita electoral, que encabezó, su formación solo fue capaz de lograr un edil y recoger poco más de 800 votos.

En esta ocasión, el BNG ha optado por una candidatura renovada en la que prima gente joven, como Manuel Luaces, que irá de número dos; o Marga Rodríguez, que ocupará el tercer puesto de la candidatura.

El Bloque aspira a lograr, al menos, un edil más a cuenta del PSOE, desde hace ocho años en el poder.