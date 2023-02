O BNG celebra unha xornada en Bruxelas para visibilizar os problemas do sur de Lugo

O BNG organiza unha xornada de traballo en Bruxelas baixo o lema O sur de Lugo tamén existe para visibilizar os problemas desta zona da provincia. Encabezados pola eurodeputada Ana Miranda, os actos desenvolveranse ao longo deste martes e o mércores.

A delegación do sur de Lugo desprazada a Bruxelas estará composta, entre outros integrantes, polo alcalde da Pobra do Brollón, José Luis Maceda; o tenente alcalde desta localidade, Ricardo Rodicio; o voceiro municipal do BNG en Monforte, Emilio Sánchez; a portavoz local en Pantón e responsable comarcal, Rosa Ana Prieto; o voceiro municipal en Quiroga, Xosé Manuel Fernández; a portavoz de Carballedo, Asunción Gómez; e os representantes do BNG en Chantada, Taboada e O Saviñao. Tamén participarán representantes dos sectores culturais, sociais e turísticos da zona.

"Estamos detectando problemas económicos, demográficos e de infraestruturas aos que desde o Goberno galego non se lles está dando solución, polo que temos que entregar a vía europea para darlles visibilidade e presionar a xestión de alternativas que resolvan a ineficacia e o desleixo do PP", explicou Ana Miranda, quen salienta a importancia de que unha delegación do sur de Lugo se desprace a Bruxelas.

A delegación manterá encontros con representantes da Comisión Europea, como a coordinadora de retos demográficos da dirección xeral de Política Rexional e Urbana, Valentina Corsetti; ou a responsable dos Programas Operativos de Galicia da dirección xeral de Política Rexional e Urbana, Auxiliadora Valpuesta.

Nestas xornadas intervirán igualmente a responsable da Unidade de Áreas Rurais da dirección xeral de Agricultura e Desenvolvemento Rural, Rouby Alexia; ou o experto en desenvolvemento rural e territorial da Asociación Europea para a Innovación no Desenvolvemento Local (AEIDL), Serafín Pazos-Vidal.