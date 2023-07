El BNG afirma que el futuro del rural gallego pasa por darle voz en Madrid

El número uno del BNG al Congreso por Lugo, Daniel Castro, visitó varias empresas rurales de la Ribeira Sacra, donde afirmo que "son moitos os sectores afectados polas políticas deseñadas dende Madrid e sen contar coas persoas de aquí, que só pretenden vivir do seu traballo cuns prezos dignos", Castro aseguró que Lugo precisa "dunha voz en Madrid que defenda os nosos sectores produtivos para seguir mantendo vivo o noso rural".

El candidato nacionalista expresó la necesidad de reivindicar en el Congreso que tanto en el sur de la provincia, como en otras zonas de la provincia, "hai futuro e para aseguralo temos que contar con todos os medios necesarios", tales como infraestructura y conectividad. En su opinión, estos dos últimos aspectos "son fundamentais" para conseguir un medio rural con futuro y un país moderno.

Daniel Castro conoció de primera mano las particularidades de empresas como Daveiga, dedicada a la fabricación de las galletas marineras, la premiada Queixería Airas Moniz o bodegas de productores vitivinícolas de la denominación Ribeira Sacra. El político nacionalista afirmó que las distintas administraciones deben facilitar el asentamiento de población y el emprendimiento en zonas rurales, "garantindo o acceso a servizos básicos de xeito similar á cidade".

El BNG apuesta por circuitos cortos de comercialización y de transformación por parte de las propias firmas productoras, así como porla producción diferenciada y de calidad. El candidato nacionalista por Lugo destacó el gran potencial del medio rural gallego, pero matizó que es necesario "mellorar as súas condicións de vida, de xeito que as persoas que decidan deixar as cidades e emprender no rural conten con servizos públicos de calidade e poidan emprender".

Castro recalcó la relevancia de las políticas dirigidas al campo, "que van máis alá das persoas que viven nesa contorna e afectan ao conxunto da sociedade. É imprescindible ter como obxectivo que as xentes do rural obteñan niveis de renda, recoñecemento social e servizos que lles permitan vivir dignamente". Para conseguir ese objetivo, Daniel Castro manifestó que la sociedad debe "tomar un papel activo e actuar para superar as limitacións que nos impoñen dende o Estado. O BNG ten claro o camiño a percorrer para que Galicia sexa a potencia industrial que merece ser". Por esta razón pidió apoyo a los vecinos para que la formación frentista "faga historia e conte cun grupo forte no Congreso".