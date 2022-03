El BNG acusa al Gobierno de "desmantelar" San Clodio

El BNG acusa al Gobierno central de llevar a cabo un "desmantelamento encuberto" de servicios ferroviarios en San Clodio, capitalidad de Ribas de Sil, que se extiende, según los nacionalistas, al resto de Galicia.

El portavoz de la formación en el Congreso, Néstor Rego, pide que se recuperen todas las frecuencias y horarios con parada en la comarca quiroguesa para "promocionar o uso dun medio de transporte sostible e eficaz".

Desde el BNG fueron muy críticos con el Ejecutivo por su respuesta a las preguntas registradas sobres esta situación y afirmaron que el Ministerio de Transportes prioriza "a conexión con Madrid" y no la mejora "do servizo na mobilidade interna de Galicia".

Los nacionalistas recordaron la supresión de servicios todavía no respuestos hoy en día a causa de la pandemia. Además apuntan que con la entrada de la Alta Velocidad en Galicia "o servizo ferroviario sufriu unha modificación dos horarios, de novo en función da demanda externa e dificultando os desprazamentos interiores dos traballadores, estudantes e demais usuarios habituais".

EN DETALLE. El BNG lleva varias semanas advirtiendo de la reducción de horarios y trayectos que sufre la parada de San Clodio-Quiroga. Los nacionalistas ponen como ejemplo la supresión de la conexión por las tardes con las ciudades de A Coruña y Santiago.

"É inaceptable que o Ministerio non amose interese en mellorar servizos ferroviarios, as frecuencias e as tarifas en Galicia para atender mellor a demanda exisitente e mesmo incrementala cunha oferta competitiva", explicó Néstor Rego.

El diputado insistió en que el Gobierno central defiende la supresión servicios en San Clodio a pesar de que es "unha das poucas posibilidades de chegar a Quiroga en transporte público".

Igualmente, Rego apunta que la Administración estatal "di mellorar a mobilidade rexional mentres suprime liñas e frecuencias, así como aumenta o tempo de viaxe nas poucas opcións existentes que conectan A Coruña ou Santiago coa estación de San Clodio". Desde estas dos ciudades solo hay un tren disponible que sale a las 13.30 y a las 14.00 horas, respectivamente, y llega a San Clodio superadas las 17.00 horas.