El BNG acusa a Esperta de querer ir de forma "mafiosa" contra José Tomé

El BNG de Monforte ha tardado ocho días en contestar a la propuesta de Maribel García, la única edil de la formación de Esperta en el Ayuntamiento, quien pidió a los nacionalistas que torpedeasen la investidura de José Tomé como presidente de la Diputación si no se avenía a conceder grupo propio en la corporación tanto a su partido como al BNG.

Desde la asamblea local de la formación nacionalista señalaron que esa propuesta de Maribel García muestra que está "totalmente desorientada" y que da la impresión de que pretende "dirixir a nosa acción política".

Los nacionalistas indicaron que la concejala de Esperta "pídenos que chantaxeemos ao PSOE agora que precisa os votos do BNG para acadar a Deputación, coma se fósemos unha asociación mafiosa". Por ello, desde la formación nacionalista de Monforte no han dudado en manifestar que ello "define a Maribel García e o seu xeito de facer política".

Los responsables del BNG aseguraron que han rechazado siempre, y así lo seguirán haciendo, "a praxe política do caciquismo electoral".

El BNG se pregunta si "esta actitude crispada da señora García non virá dada ao decatarse do nulo peso específico co que conta a formación municipalista que representa".

El Bloque añade que Esperta Monforte no tiene apoyos ni referentes fuera de Monforte. "É evidente, e máis agora, que o illamento político limita a acción, cando non a elimina directamente", añaden los nacionalistas, representados en el Ayuntamiento por Emilio Sánchez

Con todo, desde el BNG recalcaron que forman parte "dunha comunidade social e cultural.Somos pobo galego", y que si Maribel García tuviese esto presente "agora non estaría equivocándose dun xeito tan sorprendente".

EN EL PLENO. En la sesión en la que se constituyó el pleno de la corporación monfortina, hace una semana, García insistió en pedirle al BNG que no le diese su apoyo en la Diputación, al tiempo que acusó a José Tomé de "actitudes antidemocráticas".

El regidor se defendió diciendo que con un solo concejal no se puede constituir un grupo, tal y como aparece reflejado en la normativa vigente. Así lo certificaron los servicios jurídicos municipales, que emitieron un informe.

Tomé acusó a Maribel García de gustarle jugar "en campos embarrados", no dudando en señalar que sería perfecta como "asesora de lío en la Diputación".