Blancos que triunfan en una tierra de tintos

Cuando todavía no existía la D.O. Rías Baixas y el albariño no tenía su actual auge, una finca en O Saviñao ya estaba dedicada en exclusiva a esta variedad blanca. Los viticultores Ana Vázquez y Pepe de Cuñas comenzaron a embotellarla hace décadas y, en la actualidad, una nueva generación de la familia propietaria de Abadía da Cova sigue buscando fórmulas para lograr vinos blancos de calidad e interesantes ensamblajes en una tierra tradicionalmente de tintos como es la Ribeira Sacra.

"Esa plantación de albariño está xunto á adega e segue o sistema do emparrado, con ata 1,9 metros de altura", comenta Evaristo Rodríguez, que asegura que, además godello y albariño, trabajan con variedades como el branco lexítimo o la loureira. "Do noso ADN forma parte investigar e experimentar", afirma.

La apuesta no les está yendo nada mal. Sin descuidar los tintos —que, como toda bodega de la zona, acaparan la mayor parte de su producción con diferencia—, esta bodega de O Saviñao ha recibido numerosos reconocimientos en los últimos tiempos.

Un ejemplo es Loia, que fue distinguido con un Gran Oro —el único que se llevaron los vinos de la Ribeira Sacra— en una reciente cata de la Federación Española de Enólogos. Por su parte, Volta recibió un Gran Patrimonio en el último certamen del Centro do Viño.

José y Miguel Moure y Paloma y Adrián Rodríguez son la nueva generación al frente de Abadía da Cova y tienen claro que deben continuar por esta línea. "Temos que seguir medrando coas marcas que temos no mercado e aumentar a superficie", dicen. Galicia y la Ribeira Sacra tienen "un clima único e as variedades brancas adáptanse ben".

Demanda

Por su juventud, los cuatro primos pueden dar fe de que entre la población joven los blancos tienen gran éxito. "Escóllenos porque son máis doados de beber, quizais por non ter tanto tanino e ser máis aromáticos e frescos", señala José Moure.

Su hermano Miguel añade que, al servirse fríos, "apetecen máis nunha época de calor como é o verán".

Entre jóvenes y mayores, desde Abadía da Cova constatan que la demanda de blanco no para de crecer: "é unha dinámica que se mantén dende hai tempo".

Uno a uno

Loia está elaborado con un 70% de godello y un 30% de albariño de parcelas "moi ben definidas". Fermenta y permanece seis meses en barricas de roble. Son solo 4.000 botellas y los enólogos lo eligieron como el mejor vino de la denominación.

Albariño, godello, branco lexítimo y treixadura se combinan a la perfección en Volta. Paloma Rodríguez explica que es "aromático e fresco".

Loureira cuenta con una producción limitada. Es un vino "bastante diferente" que despierta el interés de consumidores habituales por ser "unha elaboración singular", lo que no impide que llegue a todo tipo de públicos. De hecho, hasta experimentaron con ánforas.

Por último, Pedras Líquidas es un monovarietal godello "máis complexo, cun perfil gastronómico", detalla Paloma.