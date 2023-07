Besteiro: "A economía social encarna os valores do PSOE"

El número uno al Congreso del PSdeG-PSOE por Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, visitó este domingo las instalaciones de la empresa de fabricación de galletas mariñeiras Daveiga, en Chantada, donde señaló que los socialistas "sempre estaremos coa economía social, porque encarna os nosos valores".

Besteiro ensalzó el trabajo de Daveiga en el marco de una reunión con todas las familias que conforman el Foro pola Economía Social Galega, en la que también participó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Ambos mostraron su apoyo a "esta forma de facer empresa", que, según dijeron, supone en la comunidad "o 7% do PIB grazas ás máis de 4.800 entidades", de las cuales, añadieron, el 11% se ubican "na provincia de Lugo" y presentan un volumen de empleo estimado "de 25.000 persoas", concluyeron los socialistas.

Besteiro recordó que un gobierno socialista, el presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, fue "o primeiro que defendeu e aprobou unha Lei de Economía Social do mundo e foi outro presidente socialista, Pedro Sánchez, o que deu luz verde ao Plan Integral de Impulso da Economía Social, dotado con máis de 1.700 millóns de euros".

Respecto a los valores de la economía social, el candidato socialista destacó el "emprego inclusivo e de calidade, a promoción do rural e, sobre todo, un modelo económico que pon ás persoas por riba do lucro e así está reflectido no noso programa".

Para Besteiro, estas ventajas no tienen "nada que ver co que propugnan Feijóo e Abascal, que por certo non lle adican nin unha liña nas súas propostas para o 23-X".

En referencia a Daveiga, Besteiro considera que esta empresa es "un exemplo do que a economía social pode facer no rural, fixando poboación e apostando polo territorio". Tanto el candidato como el delegado del Gobierno aplaudieron, además, el trabajo del Foro pola Economía Social Galega, así como de las sociedades que forman parte del mismo.