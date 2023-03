Benedicta inauguró un nuevo Estase Cocendo

Las jornadas gastronómicas Estase Cocendo, que giran alrededor del cocido, están en marcha hasta el día 26 con la participación de 80 establecimientos de la Ribeira Sacra.

Esta decimoquinta edición viene con novedades y una embajadora de lujo, la actriz Benedicta Sánchez, que ayer desató las carcajadas de los asistentes a la presentación del evento.

Fue elegida como «comadre» porque la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Apehl), organizadora de la cita, quiere «dar as grazas ao matriarcado galego, pois as mulleres estiveron sempre moi presentes e sacaron adiante as familias cando quedaban soas», dijo su presidente, Cheché Real.

En su intervención, Benedicta dijo que ser vegetariana no le impedía estar en un acto sobre el cocido, pues "tamén defendo os homes galegos e non os quero para min". Aseguró que de pequeña sí consumía mucha carne de cerdo y que "ata untaba graxa no pan".

Uno de los asistentes al acto le preguntó si era cierto que no tenía cama. "Para durmir só se precisa sono!", le espetó la ganadora de un Goya. Sus palabras, cargadas de humor natural, no dejaron a nadie indiferente y recibió un largo aplauso. "Eu crézome nestas cousas", reconoció entre risas.

Benedicta puso en valor la gastronomía gallega. Recordó que, cuando emigró a Valencia, conoció a camioneros que "falaban marabillas das comidas de Galicia".

PROGRAMA. El Estase Cocendo llega un año más con tapas y menús de cocido, además de actividades variadas, como paseos a caballo, enoturismo y elaboraciones especiales en diferentes establecimientos. Habrá visitas guiadas por Monforte cada sábado, una quedada de motos el día 12 y el segundo Aquelarre das Meigas, el día 25. En este último acto "elixiremos unha Meiga maior e unha menor e os locais estarán ambientados. Queremos consolidar esta Festa das Meigas e sumar novidades", dijo Cheché Real.

A la presentación acudió también la jefa del área provincial de turismo en Lugo, Paloma Vázquez; el diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera; y la teniente de alcalde, Gloria Prada, entre otras autoridades. No faltó la responsable de la Apehl en la zona, Beatriz Vila, de la que se destacó su gran labor.