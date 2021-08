Belesar tiene la mitad de agua que el año pasado pese a llover un 70% más

El embalse de Belesar tiene la mitad de agua que hace un año, a pesar de que en el vigente 2021 ha llovido sobre un 70% más desde enero hasta hoy que en 2020 a estas alturas. Según datos facilitados por MeteoGalicia, obtenidos de su estación en Xabrega (Sober), en lo que va de ejercicio han caído 753 litros de agua por metro cuadrado, cuando el año pasado se registraron 433.

Las cifras demuestran que 2020 fue considerablemente más seco que el año actual. Sin embargo, la inmensa presa del río Miño, situada en Chantada, tiene mucha menos agua hoy en día. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) recoge que el embalse se halla al cierre de esta edición al 31,27%, mientras que hace un año estaba al 63,33%.

Este organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), cree que la causa del bajo nivel de agua en los embalses de su área es una turbinación "excesiva" por parte de las empresas explotadoras. Es por eso que el presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, pide "responsabilidade social e medioambiental e non mirar só criterios económicos".

Quiroga aclaró que hasta la fecha "non se vulneraron as normas de explotación ligadas ás concesións en ningún encoro" de los pertenecientes al Miño y al Sil. En ese sentido, indicó que las leyes "son as que son e non se pode facer máis nada polo momento porque non é posible cambialas dun día para outro".

Aun así, Quiroga cree que la actuación de las empresas explotadoras "non é razoable". Y es que aunque no se han sobrepasado las líneas rojas marcadas por la normativa, el presidente de la CHMS insistió en que las compañías "teñen que ser responsables do que fan, xa que por seguir un criterio estritamente económico creouse unha alarma que esta vez é máis que xustificada".

MÁS CASOS. El de Belesar no es el único embalse perteneciente a la CHMS con un nivel de agua acumulada muy por debajo del normal en estas épocas del año. En esta misma circunstancia están las presas ourensanas de Salas (al 27,38% de su capacidad), As Portas (15,28%) y Cenza (17,40%).

Naturgy dice que hace la explotación "como siempre"

Naturgy, antigua Unión Fenosa, es la empresa que posee la concesión para explotar la presa de Belesar. Cuestionadas por este periódico, fuentes de la compañía afirmaron el jueves que el trabajo en este y otros pantanos se está desarrollando "como siempre" y defendieron que se cumple con las normas y planes hidrológicos en vigor. La firma reconoció que los embalses con capacidad de regulación, como es el caso del de Belesar, se encuentran actualmente "por debajo de la media de los últimos años", pero lo achacó a "una primavera muy seca» seguida de la contribución de las presas durante las últimas semanas "al suministro de la demanda eléctrica motivada por la ola de calor".



PREVISIÓN. En Naturgy esperan que los niveles de producción en las próximas semanas permitan a los embalses estar en una situación "similar a la de años anteriores" al final de este verano.