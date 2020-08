Bazar Varela, 40 años vendiendo una amplia variedad de artículos

Francisco Varela lleva 40 años al pie del cañón al frente de Bazar Varela, una tienda monfortina que, como él mismo define, "ten de todo". El establecimiento comenzó su andadura en la Rúa Doutor Casares 94, centrándose en la venta de juguetes. Allí permaneció varios años siendo el número uno de venta de juguetes de Monforte, según asegura Francisco Varela.

Después, debido al cambio que se produjo en las tiendas de regalo, en Bazar Varela nos adaptamos y refundamos un establecimiento multiprecio con un espacio de 400 metros. Así es como se define la tienda actual situada en la calle Roberto Baamonde, 42.

OFERTA. En Bazar Varela pueden encontrarse una amplia selección de artículos para todas las necesidades y gustos: vajillas, productos del textil, decoraciones para el hogar, maletas, menaje, objetos para playa, juguetes o souvenirs, además de sillas y accesorios para cámping, una de las ‘estrellas’ en cuanto a ventas de verano. Porque en este establemiento monfortino, miembro del Centro Comercial Urbano (CCU) de Monforte, se ofrecen artículos denominados estacionales. "Por exemplo, para Todos os Santos vendemos flores frescas con moito éxito, ou durante a feira medieval temos accesorios e traxes de época. O ano pasado, de feito, vendemos 400 vestidos medievais", afirma Francisco Varela.

Covid-19. La venta de lámparas se incrementó un 30% durante el confinamiento, según Francisco Varela

Este año en Bazar Varela han tenido que adaptarse a los tiempos del Covid-19 con las medidas de higiene y control de aforo, aunque debido a su extensión, permiten la entrada al mismo tiempo a "entre 10 y 12 persoas", según Francisco Varela. Sin embargo, tras reabrir en mayo, no han cesado las ventas e incluso han aumentado en algunos artículos como es el caso de las maletas. Las lámparas incrementaron la demanda en un 30%, según Varela.

El hecho de que ofertan artículos de calidad a buenos precios, puede se uno de los motivos del éxito. "No caso do material de xardín temos sillas feitas de material nacional", asegura Francisco. "Este ano estase vendendo de todo: xoguetes, menaxe e tamén recordos de Monforte e da Ribeira Sacra", afirma.

Los visitantes que se acerquen a esta tienda monfortina podrán comprar desde un colgante de plata con símbolos celtas hasta el típico imán o paños de recuerdo de su viaje a la ciudad del Cabe.

Francisco Varela se encarga de que no falte ningún tipo de suministro sin dejar de lado otros típicos, que también suelen gustar bastante, como la porcelana gallega; o de primera necesidad, como los productos de droguería y limpieza. Debido a ello, son muchas las posibilidades de que cuando se entra en Bazar Varela acabe comprando más de lo que llevaba en la lista inicial.

Además, desde esta tienda monfortina, se surte de material a los bares, con la venta de copas de cristal de vino, vasos o cuberterías de distintos tipos.

Francisco Varela es un veterano del negocio comercial y se nota, puesto que lleva desde los nueve años trabajando y desde los doce como comercial aprendiendo todo lo relacionado con el oficio. Actualmente sigue al frente de un negocio cuya única máxima es ofrecer de todo al cliente. Lo único en lo que todavía no ha dado el salto Bazar Varela es en internet. Por el momento no tienen previsto porque "vainos ben así", asegura. No obstante, cuenta con una página de Facebook en la que se pueden consultar novedades de la tienda u ofertas interesantes. Porque comprar buenos productos a precio ajustado es posible en esta longeva tienda de Monforte.

MÁS DATOS

Horario



▶ La tienda Bazar Varela abre de lunes a sábado en horario de 9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 21.00 horas.



Lugar



▶ El establecimiento está situado en la calle Roberto Baamonde, 42, de Monforte de Lemos.



Servicios



▶ Bazar Varela, además de su horario habitual de tienda, también acepta encargos a través del teléfono 982. 40. 12 .58. Ofrece venta de vajillas y menaje a locales de hostelería y productos de venta estacional como plantas naturales por el Día de Difuntos.